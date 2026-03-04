Οι εμπορικές πτήσεις σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής έχουν ακυρωθεί λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες άλλων χωρών και να αναγκαστούν οι κυβερνήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού.

Ακολουθούν οι δηλώσεις κυβερνήσεων και αξιωματούχων, στο Reuters, σχετικά με τα σχέδια επαναπατρισμού, σε αλφαβητική σειρά:

Αυστραλία

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε συζητήσεις με αεροπορικές εταιρείες για να βοηθήσει τους Αυστραλούς που έχουν αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή, αλλά ότι οι εκκενώσεις θα είναι δύσκολες, καθώς μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παραμένει κλειστό.

Ανέφερε ότι περίπου 115.000 Αυστραλοί βρίσκονται στην περιοχή και ότι η πιο εφικτή επιλογή θα ήταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όταν οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες επαναλάβουν τις πτήσεις τους.

Η Γουόνγκ αρνήθηκε να απαντήσει εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού. «Ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός. Επομένως, είτε πρόκειται για πτήση της Αυστραλίας είτε για εμπορική πτήση, οι πτήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», ανέφερε.

Αυστρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας δήλωσε ότι βοήθησε 117 ευάλωτους πολίτες να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ και το Ισραήλ μέσω γειτονικών κρατών και ότι σχεδίαζε την πρώτη πτήση τσάρτερ από τη Μουσκάτ την Τετάρτη για 170 άτομα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι αναχωρήσεις από ξηρά θα γίνονταν με δική τους ευθύνη.

Βέλγιο

Το Βέλγιο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποστείλει στρατιωτικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή για να επαναπατρίσει Βέλγους πολίτες.

Βουλγαρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε ότι οι πτήσεις εκκένωσης για τους πολίτες που έχουν αποκλειστεί στο Ομάν και τα ΗΑΕ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, με περίπου 300 άτομα στην πρώτη πτήση από το Ομάν, σύμφωνα με το NOVA TV.

Γαλλία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι για την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί αρκετές πτήσεις επαναπατρισμού για Γάλλους υπηκόους, περίπου 400.000 από τους οποίους βρίσκονται στην περιοχή.

Η Γαλλία δήλωσε ότι έχει αποστείλει προξενικές ομάδες στα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία για να διευκολύνει την έξοδο από τη χώρα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πετάξουν, και έχει θέσει σε εφαρμογή έναν παρόμοιο μηχανισμό στα ΗΑΕ στα σύνορα με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, όπου ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός.

Γερμανία

Το Βερολίνο σχεδιάζει να ναυλώσει δύο πτήσεις της Lufthansa, μία από το Ριάντ και μία από τη Μουσκάτ, για να επαναπατρίσει ιδιαίτερα ευάλωτους πολίτες, όπως παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με αναπηρίες.

Ελλάδα

Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι μια πτήση της Aegean που μεταφέρει Έλληνες υπηκόους από το Ομάν, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών, θα προσγειωθεί στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο για την επαναπατρισμό χιλιάδων υπηκόων της που έχουν αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή.

Ουγγαρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε ότι οι πτήσεις επαναπατρισμού από το Αμμάν και το Σαρμ Ελ Σέιχ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, με κάθε αεροσκάφος να μεταφέρει έως 90 άτομα.

Ιταλία

Σύμφωνα με βίντεο του Reuters, η πρώτη πτήση τσάρτερ που μετέφερε 127 Ιταλούς πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ομάν ή είχαν μετακινηθεί εκεί από το Ντουμπάι, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης αργά το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου.

Οι επιβάτες που έφτασαν στη Ρώμη ευχαρίστησαν την ιταλική πρεσβεία για τη βοήθεια που τους παρείχε ώστε να επιστρέψουν. Ένας επιβάτης είπε ότι η πτήση κόστισε περίπου 1.500 ευρώ (1.741 δολάρια).

Φιλιππίνες

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ προέτρεψε τους Φιλιππινέζους που βρίσκονται στο Ισραήλ και σε άλλες πληγείσες χώρες να μετακινηθούν σε ασφαλή μέρη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα οργανώσει πτήσεις επαναπατρισμού μόλις αυτό είναι ασφαλές.

Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια Φιλιππινέζοι ζουν και εργάζονται στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 31.000 στο Ισραήλ και 800 στο Ιράν, και περισσότεροι από 1.000 μετανάστες εργαζόμενοι έχουν ζητήσει επαναπατρισμό, είπε ο Μάρκος.

Ρουμανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας ανέφερε ότι περισσότεροι από 300 πολίτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους από το Κάιρο τη Δευτέρα, αφού ταξίδεψαν οδικώς από το Ισραήλ. Έχει λάβει περισσότερες από 3.000 αιτήσεις επαναπατρισμού και έχει περίπου 16.000 υπηκόους εγγεγραμμένους στην περιοχή.

Σερβία

Μια πτήση της Air Serbia από το Σαρμ Ελ Σέιχ προσγειώθηκε στο Βελιγράδι νωρίς την Τετάρτη, μεταφέροντας 67 επιβάτες, οι οποίοι είχαν όλοι εκκενωθεί από το Ισραήλ.

Σλοβενία

Η Σλοβενία οργάνωσε την Τρίτη τέσσερα λεωφορεία, συνοδευόμενα από την αστυνομία, για να μεταφέρει Σλοβένους πολίτες και οικογένειες με παιδιά από το Ντουμπάι στο αεροδρόμιο Μουσκάτ στο Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Η πρώτη πτήση για τη Σλοβενία οργανώθηκε την Τρίτη το βράδυ, με δύο ακόμη πτήσεις να έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης.

Ισπανία

Η Ισπανία έχει ξεκινήσει την εκκένωση των πολιτών της από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες. Περισσότεροι από 175 Ισπανοί έφτασαν το βράδυ της Τρίτης με πτήση από το Αμπού Ντάμπι και αναμένονται περαιτέρω πτήσεις από τα ΗΑΕ μέσω Κωνσταντινούπολης, ανέφερε.

Η Ισπανία ενισχύει επίσης τις πρεσβείες της στα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Μπαχρέιν, προκειμένου να παρέχει υποστήριξη και να διευκολύνει περαιτέρω επαναπατρισμούς, πρόσθεσε ο Αλμπάρες.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας των ΗΑΕ θα αρχίσει να εκτελεί «ειδικές πτήσεις» σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, προκειμένου να βοηθήσει μερικούς από τους δεκάδες χιλιάδες επιβάτες που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή να φύγουν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Ηνωμένο Βασίλειο

Βρετανικές πτήσεις τσάρτερ θα αναχωρήσουν από το Ομάν το βράδυ της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτους Βρετανούς υπηκόους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφού περίπου 130.000 πολίτες δήλωσαν την παρουσία τους στην περιοχή.