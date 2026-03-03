Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Ποιες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν τις πτήσεις τους

Σημαντικά αεροδρόμια - κόμβοι στη Μέση Ανατολή, όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, έκλεισαν λόγω της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις και να εγκλωβιστούν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Το Reuters παραθέτει τις τελευταίες πληροφορίες για τις πτήσεις, καταχωρημένες κατά αλφαβητική σειρά ανά αεροπορική εταιρεία:

AEGEAN AIRLINES

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη μέχρι τις πρωινές αφίξεις της 10ης Μαρτίου. Η αεροπορική εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέχρι τις βραδινές αφίξεις της 6ης Μαρτίου και από το Ριάντ και τη Τζέντα μέχρι τις πρωινές αφίξεις της 7ης Μαρτίου.

AIR BALTIC

Η αεροπορική εταιρεία airBaltic της Λετονίας ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έχουν ακυρωθεί έως τις 9 Μαρτίου. Όλες οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έχουν ακυρωθεί έως τις 6 Μαρτίου.

AIR CANADA

Η καναδική αεροπορική εταιρεία ανέστειλε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ έως τις 22 Μαρτίου και σχεδιάζει να τις ξαναρχίσει στις 23 Μαρτίου.

AIR EUROPA

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 9 Μαρτίου.

AIR FRANCE

Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι, το Ριάντ και το Νταμάμ αναστέλλονται μέχρι τις 9 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ αναστέλλονται για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου.

AIR INDIA

Η αεροπορική εταιρεία παρέτεινε την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεών της από και προς τη Μέση Ανατολή έως τις 3 Μαρτίου.

BLUEBIRD AIRWAYS

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως τις 8 Μαρτίου.

ΒRITISH AIRWAYS

Η British Airways που ανήκει στην IAG, ανακοίνωσε την ακύρωση των πτήσεων προς Αμμάν, Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα και Τελ Αβίβ έως και τις 5 Μαρτίου.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

Η αεροπορική εταιρεία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των πτήσεών της από και προς το Ντουμπάι και από και προς το Ριάντ έως και τις 14 Μαρτίου.

DELTA

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση των πτήσεων από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το Τελ Αβίβ (TLV) έως και τις 8 Μαρτίου και από το TLV προς το JFK έως και τις 9 Μαρτίου.

EL AL ISRAEL AIRLINES

Οι πτήσεις της EL AL ELAL.TA και της Sundor από και προς το Ισραήλ ακυρώθηκαν μέχρι τις 2:00 π.μ. της 5ης Μαρτίου.

EMIRATES

Η Emirates ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εκτελεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων από το βράδυ της 2ας Μαρτίου. Όλες οι άλλες πτήσεις παραμένουν ανασταλείσες μέχρι νεωτέρας.

ETIHAD AIRWAYS

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις από και προς τον κόμβο της στο Αμπού Ντάμπι μέχρι τις 10:00 GMT στις 4 Μαρτίου.

FINNAIR

Η φινλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ακυρώσει τις πτήσεις προς Ντόχα μέχρι τις 10 Μαρτίου και τις πτήσεις προς Ντουμπάι μέχρι τις 28 Μαρτίου, και ότι αποφεύγει τον εναέριο χώρο του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και του Ισραήλ.

INDIGO

Η IndiGo, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής τουλάχιστον μέχρι τις 2 Μαρτίου. Ακύρωσε μια σειρά πτήσεων μέχρι τις 5 Μαρτίου.

ITA AIRWAYS

Η ITA Airways ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ και δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ιράκ και του Ιράν μέχρι τις 8 Μαρτίου. Επέκτεινε τις ακυρώσεις των πτήσεων προς το Ντουμπάι μέχρι τις 4 Μαρτίου. Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ επίσης αναστάλησαν μεταξύ 2 και 4 Μαρτίου.

JAPAN AIRLINES

Η Japan Airlines ανέστειλε τις πτήσεις της από Τόκιο προς Ντόχα που είχαν προγραμματιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου, καθώς και την πτήση της από Ντόχα προς Τόκιο στις 8 Μαρτίου.

LOT POLISH AIRLINES

Η LOT Polish Airlines ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώθηκαν έως τις 18 Μαρτίου. Η πολωνική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε επίσης τις πτήσεις προς Ντουμπάι έως τις 4 Μαρτίου και προς Ριάντ έως τις 8 Μαρτίου.

LUFTHANSA

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμμάν, το Νταμάμ, το Ερμπίλ και την Τεχεράνη μέχρι τις 8 Μαρτίου και τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τις 4 Μαρτίου.

MALAYSIA AIRLINES

Η μαλαισιανή αεροπορική εταιρεία ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς τη Ντόχα, τη Τζέντα και τη Μεδίνα μέχρι τις 4 Μαρτίου.

NORWEGIAN AIR

Η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία NAS.OL ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έως τις 10 Μαρτίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα επανεξετάζει την απόφασή της κάθε επτά ημέρες.

PEGASUS PGSUS.IS

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Ιράκ, την Ιορδανία και τον Λίβανο έως τις 6 Μαρτίου και τις πτήσεις της προς το Ιράν έως τις 12 Μαρτίου.

QATAR AIRWAYS

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις από και προς τη Ντόχα λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

SINGAPORE AIRLINES

Η αεροπορική εταιρεία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έως τις 7 Μαρτίου. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Scoot ακύρωσε τις πτήσεις από και προς τη Τζέντα έως τις 7 Μαρτίου.

TAROM

Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Αμμάν έως τις 2 Μαρτίου. Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ στις 3 Μαρτίου εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση.

TURKISH AIRLINES

Η αεροπορική εταιρεία ακύρωσε ορισμένες πτήσεις από και προς το Μπαχρέιν, τη Νταμάμ, το Ριάντ, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Συρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

TUS AIRWAYS

Η κυπριακή αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως τις 8 Μαρτίου.

VIRGIN ATLANTIC

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ριάντ και το Ντουμπάι μέχρι τις 2 Μαρτίου, καθώς και την πτήση Ντουμπάι-Λονδίνο που ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Μαρτίου.

WIZZ AIR

Η αεροπορική εταιρεία WIZZ.L ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, το Αμμάν και τη Σαουδική Αραβία μέχρι τις 7 Μαρτίου.

