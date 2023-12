Μακελειό στην Πράγα

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε το Σάββατο η Τσεχία, η οποία θρηνεί τα θύματα της χειρότερης μαζικής δολοφονικής επίθεσης που έχει δεχθεί η χώρα στη μεταπολεμική της ιστορία. Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες και οι σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους για τους 14 νεκρούς της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο της Πράγας την Πέμπτη.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν πολλοί νεαροί φοιτητές αλλά και καθηγητές του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γιαν Γράουμπνερ τέλεσε λειτουργία στον κεντρικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου στο Κάστρο της Πράγας ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι, με τον κόσμο να σταματά στους δρόμους εν μέσω δυνατής βροχής και χιονιού και σε εμπορικά κέντρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων αγορών.

Ολόκληρη η χώρα είναι συγκλονισμένη από την επίθεση του 24χρονου φοιτητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος άνοιξε πυρ στη Φιλοσοφική Σχολή την Πέμπτη, την προτελευταία ημέρα των μαθημάτων πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Το CNN δημοσιεύει περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα του μακελειού. Συνολικά σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι: οι 13 βρέθηκαν νεκροί στον τόπο του εγκλήματος, που περιγράφεται από πολλούς αστυνομικούς ως ό,τι χειρότερο έχουν δει στην καριέρα τους.

Το Τμήμα Μουσικολογίας του σχολείου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διευθύντριά του, Λένκα Χλάφκοβα, ήταν ένα από τα θύματα του πυροβολισμού, αναφέρει το CNN.

Η Χλάφκοβα ήταν μια διάσημη ειδικός στη μουσική της μεσαιωνικής κεντρικής Ευρώπης και το τμήμα της Σχολής είπε ότι ο θάνατός της ήταν «εξαιρετικά σκληρή» είδηση.

Among the victims of the shooting in Prague was the musicologist Lenka Hlávková, expert on medieval vocal music. She was a wonderful person & eminent intellectual. Mike Beckerman/NYU was her good friend, he is happy to give interviews to honor her memory.https://t.co/zyJzMWFARo