Σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα επανενώθηκαν οι τέσσερις γυναίκες όμηροι της Χαμάς με τις οικογένειές τους μετά την απελευθέρωσή τους από την τρομοκρατική οργάνωση.

Το IDF δημοσίευσε βίντεο - το οποίο αναδημοσιεύει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα - που δείχνουν τους στρατιώτες ομήρους Λίρι Αλμπάγκ (19), Ντανιέλα Γκιλμπόα (20), Καρίνα Αριέβ (20) και Ναάμα Λεβί (20). να επανενώνονται με τους γονείς τους μετά από 477 ημέρες ομηρείας σε μια εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα της Γάζας, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την τρομοκρατική ομάδα.

They’re in our hands now and we are not letting go💛



Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6