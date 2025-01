Ισραήλ: Η Χαμάς δεν τήρησε τη συμφωνία να αφήσει πρώτα Ισραηλινούς αμάχους - Η τύχη των «μωρών με τα κόκκινα μαλλιά» (pics)

Η Χαμάς δεν τήρησε τον όρο της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ να απελευθερώσει πρώτα Ισραηλινούς αμάχους, ανέφερε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράι σε ανάρτησή του στο Χ, λίγο μετά την απελευθέρωση τεσσάρων Ισραηλινών γυναικών στρατιωτών που κρατούνταν όμηροι σε αντάλλαγμα για περίπου 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ο ισραηλινός στρατός ανησυχεί πολύ για την «τύχη» των δύο τελευταίων παιδιών που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπός του, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε τηλεοπτική δήλωσή του μετά την απελευθέρωση των τεσσάρων γυναικών στρατιωτών από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

«Το Ισραήλ απαιτεί την επιστροφή(...) της Σίρι Μπίμπας και των παιδιών της, των οποίων η τύχη μας ανησυχεί βαθιά», είπε ο ναύαρχος Χαγκάρι, αναφερόμενος στους Κφιρ και Αριέλ Μπίμπας, ηλικίας 2 και 5 ετών, που απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. .

Στο μεταξύ, μια Ισραηλινή πολίτης που κρατείται όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας θα απελευθερωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ενημέρωσε τους διαμεσοβαλητές η Χαμάς αφότου το Ισραήλ είπε ότι θα έπρεπε να αφεθεί σήμερα ελεύθερη, δήλωσε αξιωματούχος της τρομοκρατικής στο Reuters. Η όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ θα αφεθεί ελεύθερη το ερχόμενο Σάββατο, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Τα «μωρά με τα κόκκινα μαλλιά» ο Κφιρ Μπίμπας και ο αδελφός του Άριελ, εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα ο μαζί με τη μητέρα τους. Τα δύο αδέλφια η τύχη των οποίων εξακολουθεί να αγνοείται είναι από τα 30 παιδιά που είχαν απαχθεί τον Οκτώβριο του 2023 από την Χαμάς. Ήταν 10 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, όταν τρομοκράτες της Παλαιστινιακής οργάνωσης απήγαγαν τα βρέφη ξεκινώντας μια οδύσσεια που 15 μήνες, μετά την επίτευξη νέας εκεχειρίας, ενδέχεται να έχει αίσιο τέλος. Χθες ο μικρούλης Κφιρ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε αιχμαλωσία έγινε δύο ετών.

Η αναγραφή των ονομάτων τους στη λίστα των ομήρων που η Χαμάς υπόσχεται ότι θα απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, γεννά ελπίδες για την οικογένειά του. Μένει να δούμε αν τελικά είναι εν ζωή και θα συμπεριληφθεί σε μια επόμενη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

We've all seen the video of the abduction of Shiri Bibas and her baby boys Ariel and Kfir.

But there is more to their story!



A thread to recap the major events regarding their kidnapping

🧵👇 pic.twitter.com/cPGiHc2bpr