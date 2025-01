Ξεκίνησε η διαδικασία απελευθέρωση των 4 ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς (vid)

Ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Γάζα είναι καθ΄όδον για να παραλάβει Ισραηλινές ομήρους από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Δεκάδες ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Πόλης της Γάζας, όπου αναμένεται να παραδοθούν από τον Ερυθρό Σταυρό τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες στο πλαίσιο μιας νέας ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

A Gazan woman comes on stage to throw glitter atop the terrorists.



The UN tells us there are critical shortages in Gaza. Meanwhile Hamas can build an entire theater production on a moment’s notice. pic.twitter.com/QSGPU2f3zc