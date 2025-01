Ισραήλ: Ποιες είναι οι τέσσερις γυναίκες όμηροι που απελευθερώθηκαν

Οι τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες που αφέθηκαν σήμερα ελεύθερες από την τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από 477 ημέρες αιχμαλωσίας, παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως οι τέσσερις όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ και θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Οι τέσσερις στρατιωτίνες - η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ - υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Και οι τέσσερις ανήκαν σε μια κυρίως γυναικεία ομάδα παρατηρητών με έδρα της τη Γάζα και έργο της να ελέγχει για πιθανή κινητικότητα μελών της Χαμάς.

Πλάνα που δείχνουν τη σύλληψή τους καθώς και μιας άλλης στρατιωτίνας στη στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ μεταδόθηκαν τον περασμένο χρόνο από την ισραηλινή τηλεόραση μετά την άδεια που έδωσαν οι οικογένειές τους σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν και να αυξήσουν την πίεση για την επιστροφή τους.

Οι τέσσερις γυναίκες έδειχναν σε σύγχυση και φορούσαν ακόμη τις πιτζάμες τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες που ελήφθησαν από κάμερες που έφεραν πάνω τους μέλη της Χαμάς και τα οποία ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός. Σε αυτά φαίνονται οι γυναίκες καθισμένες στο πάτωμα με δεμένα τα χέρια τους, κάποιες μάλιστα ήταν μέσα στα αίματα.

