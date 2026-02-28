Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.

Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα.

Λάρισα: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μαζική κινητοποίηση στη Λάρισα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 12:00 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή νεολαίας και αγροτών, και θα καταλήξει στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα.

Στην πλατεία έχουν αναρτηθεί πανό με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στις μεταφορές, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συγγενείς θυμάτων απηύθυναν ομιλίες.

Παράλληλα, τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

Πάτρα: Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στη μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ενώ το εργατικό κέντρο της πόλης έχει προκηρύξει για σήμερα Σάββατο απεργία και κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση.

Στην πολυπληθή συγκέντρωση συμμετείχαν φορείς της πόλης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, έμποροι, επαγγελματίες, συλλογικότητες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πολιτικών κομμάτων, συλλόγων και απλοί πολίτες.

Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν, «Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε», ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν πανό και αφίσες, ζητώντας, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να ενισχυθεί η ασφάλεια στις συγκοινωνίες κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης μίλησε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες Έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και στις νέες γενιές, να μην ανεχόμαστε, να μη διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματα του λαού, τις κοινωνικές ανάγκες για υποδομές. (Χρειάζονται) μέτρα ασφαλείας παντού, ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι των μονοπωλίων».

Επίσης, στη συγκέντρωση μίλησαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Παναγιώτης Μεταξάς, εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών κ.ά.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και από το δικαστικό μέγαρο.

Μεγάλες συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία του Πύργου, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις της δυτικής Ελλάδας.