Συγχαρητήρια Ζελένσκι στους συμπατριώτες του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας: Οικοδομούμε μια δυνατή Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τους συμπατριώτες του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας που γιορτάζεται σήμερα, ακριβώς τρεισήμισι χρόνια αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη», υποσχέθηκε ο Ζελένσκο σε μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram.

Στο βίντεο ο Ουκρανός ηγέτης στέκεται με φόντο την Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου. Είπε πως το επιβλητικό άγαλμα της ελευθερίας στη Μαϊντάν είναι επίσης ένα σύμβολο του ότι η Ουκρανία είναι άτρωτη αφού αντιστάθηκε στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας για τρεισήμισι χρόνια.

Ο Ζελένσκι είπε πως ο πόλεμος προκάλεσε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών, που δεν στηρίζονται πλέον στην καλή θέληση των άλλων αλλά πήραν τη μοίρα τους στα χέρια τους και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ελευθερία τους.

Αναφέρθηκε στα καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία και σχολεία στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως η Ουκρανία αποκρίνεται με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων καθώς και σε στρατιωτικά αεροδρόμια βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας -- ενέργειες που κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει.

Οι δηλώσεις του συνοδεύθηκαν από εικόνες της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενορχήστρωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών σε αεροσκάφη του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας στις αρχές Ιουλίου.