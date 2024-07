Συγχαρητήρια των ηγετών στη Φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της

Μετά την επανεκλογή της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν ως πρόεδρος της Κομισιόν, για άλλα 5 χρόνια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν συγχαρητήρια στη γερμανίδα πολιτικό.

Ειδικότερα, η Κάγια Κάλλας, με ανάρτησή της στο X, δήλωσε «είμαι πολύ χαρούμενη που σε συγχαίρω για την επανεκλογή σου ως Πρόεδρος».

My dear Ursula @vonderleyen, I am so happy to congratulate you on your re-election as the President of the @EU_Commission.



Despite all the crises, your excellent leadership has brought us closer and made Europe stronger. You are the right person for the job. pic.twitter.com/MiaoQ5MSii — Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2024

Την ίδια ώρα η Ρομπέρτα Μέτσολα, με ανάρτησή της, υποστήριξε, «Συγχαρητήρια Ursula @vonderleyen

για την επάξια επανεκλογή σου».

Congratulations Ursula @vonderleyen on your well deserved re-election as President of the @EU_Commission by the @Europarl_EN!



It is testament to your strong leadership and unwavering values in testing times.



Europe stands strong and stands ready. #Together 🇪🇺 pic.twitter.com/FHAtYlfvh4 — Roberta Metsola (@EP_President) July 18, 2024

Επιπλέον, ο Γερμανός καγκελάριος, Olaf Scholz, δήλωσε ότι η επανεκλογή της Ursula von der Leyen είναι «μια σαφής ένδειξη της ικανότητάς μας να ενεργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε δύσκολους καιρούς».

Congratulations on your re-election, Ursula @vonderleyen – a clear sign of our ability to act in the European Union, especially in difficult times. Europeans expect us to take Europe forward. Let's do it! pic.twitter.com/nlMFE9nZha — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 18, 2024

«Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από εμάς να πάμε την Ευρώπη μπροστά. Ας το κάνουμε!», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, δήλωσε ότι «Συγχαρητήρια για τον επαναδιορισμό σου, αγαπητή Ursula. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά με το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις εξαιρετική δουλειά. Θα κάνουμε, μαζί».

Congratulations on your reappointment, dear Ursula. Times are hard, but with your courage and determination, I’m sure you’ll do a great job. We will do, together. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 18, 2024

Υπενθυμίζεται ότι, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο Χ επισημαίνει ότι «Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», καταλήγει.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 18, 2024

Ο Dick Schoof, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, συνεχάρη τη von der Leyen και δήλωσε: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο της μετανάστευσης, να ενισχύσουμε την οικονομία και την ασφάλειά μας και να βελτιώσουμε τις προοπτικές του γεωργικού τομέα».

Dear Ursula @vonderleyen, congratulations on your appointment to a second term as President of the @EU_Commission. In a time of great challenges, it’s great that Europe can count on your knowledge, experience and leadership. I look forward to working with you to gain more control… — Dick Schoof (@MinPres) July 18, 2024

Ο Petr Fiala, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, το κόμμα του οποίου ανήκει στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), συνεχάρη τη von der Leyen.

Congratulations to @vonderleyen for her re-election as President of @EU_Commission. We agree on the need for a strong emphasis on the EU’s competitiveness, including the support of investments and the removal of administrative burden. Likewise security is of great importance to… — Petr Fiala (@P_Fiala) July 18, 2024

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι «ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας για την επαναφορά της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».