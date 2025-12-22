Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν για την απειλή που συνιστά η Ρωσία για την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες της ηπείρου δυσκολεύονται να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Ωστόσο, η Ρωσία αρνείται ότι σχεδιάζει επίθεση κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Ακολουθούν στοιχεία που παραθέτει το Reuters για το πώς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις:

Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ένα νέο σύστημα στρατιωτικής θητείας με υψηλότερες αμοιβές και καλύτερα κίνητρα. Η στρατιωτική θητεία θα παραμείνει εθελοντική, με την πρόβλεψη ωστόσο υποχρεωτικής κατάταξης εάν το σύστημα δεν προσελκύσει επαρκή αριθμό νέων στρατολογήσεων.

Η χώρα επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών σε 260.000 από περίπου 180.000 σήμερα και να διπλασιάσει τον αριθμό των εφέδρων στις 200.000.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2026, θα εισαχθεί σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής και ιατρικού ελέγχου, ενώ οποιαδήποτε υποχρεωτική κατάταξη θα πρέπει να εγκρίνεται με ξεχωριστή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Για να εφαρμοστεί η υποχρεωτική κατάταξη και στις γυναίκες θα απαιτηθεί τροποποίηση του Συντάγματος.

Γαλλία

Η Γαλλία θα δημιουργήσει μια νέα εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία για νέους, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει έως τα μέσα του 2026, όπως δήλωσε τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 μηνών, θα απευθύνεται σε νέους 18 και 19 ετών και θα είναι αμειβόμενο.

Στόχος είναι η συμμετοχή 3.000 ατόμων το 2026, αριθμός που θα αυξηθεί στις 10.000 έως το 2030. Ο Μακρόν δήλωσε ότι φιλοδοξεί το πρόγραμμα να στρατολογήσει 50.000 νέους έως το 2035.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Γαλλία σκοπεύει να εξασφαλίσει 100.000 εφέδρους έως το 2030, σύμφωνα με συνεργάτες του Μακρόν, από περίπου 47.000 σήμερα. Έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αριθμούν συνολικά περίπου 210.000 άτομα έως το 2030.

Βρετανία

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μέγεθος του στρατού σε τουλάχιστον 76.000 μόνιμους στρατιώτες κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει το 2029, καθώς τότε αναμένεται να το επιτρέψουν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Ο βρετανικός στρατός αριθμεί σήμερα σχεδόν 74.000 στρατιώτες, ενώ οι έφεδροι ανέρχονται σε περίπου 25.000. Οι συνολικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας αριθμούν σχεδόν 181.000 άτομα.

Προς το παρόν, η Βρετανία επικεντρώνεται στη διατήρηση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχουν σχέδια για την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης.

Δανία

Η Δανία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας από τέσσερις σε 11 μήνες το 2026 και να αυξήσει τον αριθμό των νεοσυλλέκτων από περίπου 5.000 σε 7.500 έως το 2033.

Από το 2025, η Δανία απαιτεί επίσης από τις γυναίκες να εγγράφονται για στρατιωτική θητεία.

Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί πολεμική δύναμη 280.000 στρατιωτών μέσω της υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών, προσθέτοντας ετησίως περίπου 20.000 νέους στρατιώτες στις εφεδρείες. Ωστόσο, η μείωση των γεννήσεων απειλεί να περιορίσει μελλοντικά τον αριθμό των εφέδρων.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Φινλανδίας, στρατηγός Γιάνε Γιαάκολα, δήλωσε πρόσφατα στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο YLE ότι τα επόμενα χρόνια η χώρα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και στις γυναίκες, οι οποίες σήμερα μπορούν να υπηρετούν μόνο εθελοντικά.

Οι άνδρες παραμένουν υπόχρεοι στρατιωτικής υπηρεσίας έως την ηλικία των 60 ετών, όμως η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το όριο στα 65. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει το μέγεθος της στρατιωτικής εφεδρείας από 870.000 σε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα έως το 2031.

Ιταλία

Η Ιταλία χρειάζεται επειγόντως μια νέα πολιτικο-στρατιωτική μονάδα που θα απασχολεί 5.000 άτομα για την αντιμετώπιση απειλών υβριδικού πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο σε στρατηγική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο.

Η νέα μονάδα, η οποία θα πρέπει να είναι επιχειρησιακή σε μόνιμη βάση, θα μπορούσε αρχικά να απασχολεί 1.200–1.500 άτομα, με σταδιακή αύξηση στις 5.000, ανέφερε.

Το ιταλικό υπουργείο Άμυνας έχει δηλώσει ότι η τακτική εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει στην ένταξη 6.000 εθελοντών με «συμβάσεις ορισμένου χρόνου» για το 2026, από 6.500 στην προκήρυξη του 2025.

Ολλανδία

Η Ολλανδία επθυμεί να αυξήσει το στρατιωτικό προσωπικό της από 74.000 σε 200.000 άτομα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εφεδρείας, μετέδωσε τον Μάρτιο η δημόσια ραδιοτηλεόραση NOS.

Πολωνία

Η Πολωνία, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, θα εφαρμόσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας βασική εκπαίδευση ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης, ιατρική κατάρτιση και μαθήματα κυβερνοϋγιεινής.

Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει εντείνει την εθελοντική στρατολόγηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προωθώντας υψηλότερες αμοιβές και στρατιωτική εκπαίδευση.

Παρά τη σταθερότητα στους συνολικούς αριθμούς, πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκπαίδευση και διατήρηση υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού, όπως πιλότων μαχητικών αεροσκαφών και δυνάμεων εκπαιδευμένων στη χρήση συστημάτων αεράμυνας και πυραύλων.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοσχέδιο που ρυθμίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 ετών, προσφέροντας τέσσερις μήνες αμειβόμενης εκπαίδευσης και μπόνους ίσο με τρεις μικτούς μηνιαίους μισθούς μετά την ολοκλήρωση της θητείας.

Σουηδία

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική στράτευση το 2017. Φέτος κατατάχθηκαν λίγο πάνω από 7.000 στρατεύσιμοι, ενώ περίπου 1.000 άτομα κατατάχθηκαν εθελοντικά εκτός του συστήματος υποχρεωτικής θητείας. Η χώρα στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 12.000 έως το 2032.

Η υποχρεωτική στράτευση αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για την επέκταση του στρατού, ωστόσο η στρατολόγηση επαγγελματιών αξιωματικών θεωρείται μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς μεγάλος αριθμός τους πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο τέλος του 2023, οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις απασχολούσαν 9.700 επαγγελματίες αξιωματικούς, αριθμός που σχεδιάζεται να αυξηθεί σε τουλάχιστον 11.800 έως το 2035. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα αυξηθεί κατά περίπου 30% τα επόμενα χρόνια.