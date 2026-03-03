Politico: Στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ εξετάζουν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέχει στρατιωτική προστασία στα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ», σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές της ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε πλοία στο στρατηγικό αυτό πέρασμα, σύμφωνα με δύο πηγές την Τρίτη.

«Στρατιωτική υποστήριξη για τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε πρόσωπο με γνώση των συζητήσεων, το οποίο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, όπως αναφέρει το Politico.

«Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι οι αγορές ενέργειας θα δεχθούν πιέσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς η στρατιωτική εκστρατεία εντείνεται και επεκτείνεται γεωγραφικά. Η πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ είναι προφανώς ζωτικής σημασίας τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για το αργό πετρέλαιο, ιδίως από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία».

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Η αύξηση αυτή έχει αρχίσει να περνά και στις τιμές της βενζίνης, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα που ίσχυαν όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία πέρυσι.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να καλύψει την ασφάλιση που απαιτείται ώστε τα δεξαμενόπλοια να συνεχίσουν να διέρχονται από τα Στενά, ανέφερε τρίτη πηγή. Αν και το πέρασμα παραμένει τεχνικά ανοικτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες ναυτασφαλίσεων αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώνουν την κάλυψη για πλοία που διασχίζουν την περιοχή.

Πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, με γνώση των συζητήσεων, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για μια ναυτική αποστολή που θα μοιάζει με προηγούμενες επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν αεροπλανοφόρα και αντιτορπιλικά για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας απέναντι σε απειλές από φιλοϊρανική οργάνωση.

«Ο Πρόεδρος συναντάται σήμερα με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών και θα έχουν περισσότερα να ανακοινώσουν μετά τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι συνομιλίες αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι ο Τραμπ αρχίζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άνοδο στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων κίνησης, που ξεκίνησε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν το Σάββατο, οι οποίες σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και πυροδότησαν πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η διευρυνόμενη σύγκρουση, που έχει οδηγήσει στον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών και σε επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Σαουδική Αραβία, έχει καταστήσει τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις βασικό στόχο για το Ιράν.