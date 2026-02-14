Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για μια σύγκρουση διάρκειας πολλών εβδομάδων με το Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η αποκάλυψη αυτή αυξάνει τα διακυβεύματα για τις διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τη διπλωματία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετά την συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή από τον Τραμπ, που προκάλεσε φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο έστελνε ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα και άλλα πυροβόλα.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε αμερικανούς στρατιώτες σε μια βάση στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο που θα φέρει πραγματικά λύση στην κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει διάφορες απόψεις για κάθε θέμα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», είπε η Κέλι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδιστικά αεροσκάφη να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη επίθεση σε μια αμερικανική βάση στο Κατάρ ως αντίποινα.

Αύξηση των κινδύνων

«Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο περίπλοκος», ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να χτυπήσει κρατικές και ασφαλείας εγκαταστάσεις του Ιράν, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα τρομερό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα πιθανά αντίποινα του Ιράν αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο μιας περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρως αντίποινα από το Ιράν, τα οποία θα οδηγήσουν σε αλληλοεπιθέσεις και αντίποινα για ένα χρονικό διάστημα.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντίποινων ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να βομβαρδίσει το Ιράν λόγω των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του και της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Την Πέμπτη, προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ τραυματική».

Οι Επαναστατικές Φρουρές του Ιράν προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση επιθέσεων στο ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν τα πυρά σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους.