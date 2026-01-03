Στρατηγός Νταν Κέιν για σύλληψη Μαδούρο: 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση

Στις λεπτομέρειες της επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, όπου συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο και τη σύζυγό του, αναφέρθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλα τα σώματα του Αμερικανικού Στρατού αλλά και των μυστικών υπηρεσιών για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να παράξει. Εκατόν πενήντα αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση. Μετά από μήνες προετοιμασίας και πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Είχαμε όλα τα δεδομένα κινήσεων και της ζωής του, ακόμη και τα κατοικίδια του. Επί εβδομάδες λόγω καιρού οι δυνάμεις μας παρέμειναν σε επιφυλακή». Η CIA, η NSA και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) συνεργάστηκαν για αυτή την «εξονυχιστικά σχεδιασμένη» επιχείρηση.

«Η επιχείρηση περιλάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη που απογειώθηκαν σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, σε στενό συντονισμό, στον ίδιο χρόνο και τόπο, ώστε να συνδυαστούν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα για έναν και μόνο σκοπό: να εισέλθει μια δύναμη αναχαίτισης στο κέντρο του Καράκας, διατηρώντας το στοιχείο της τακτικής αιφνιδιασμού. Η αποτυχία ακόμη και ενός μόνο τμήματος αυτής της άριστα λαδωμένης μηχανής θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την αποστολή - και η αποτυχία δεν αποτελεί ποτέ επιλογή για τις διακλαδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε ακόμη.

Εχθές το βράδυ, συνέχισε, οι συνθήκες για κάποιες ώρες ήταν ιδανικές. «10:46 το βράδυ - ώρα ΗΠΑ δόθηκε το ΟΚ από τον Πρόεδρο. Το νεαρότερο μέλος της επιχείρησης ήταν 20 ετών και το γηραιότερο 49. F-22 και F-35 B1 ήταν κάποιοι από τους τύπους των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση».

Όπως είπε, στη «1:01 τα ξημερώματα οι κομάντος των ΗΠΑ έφτασαν στο σπίτι του Μαδούρο. Δεχθήκαμε πυρά και απαντήσαμε. Ένα από τα ελικόπτερα μας χτυπήθηκε αλλά επέστρεψε χωρίς πρόβλημα».

Δύο ώρες αργότερα, «στις 3:29 τα ξημερώματα», όπως τόνισε, «ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, σημείωσε. «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, και οι δύο κατηγορούμενοι, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και συνελήφθησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του απίστευτου αμερικανικού στρατού μας», τόνισε.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή στις θέσεις τους γύρω από την Βενεζουέλα», επισήμανε.