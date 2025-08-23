Μια εντυπωσιακή αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχει οδηγήσει τις τιμές της βενζίνης στη Ρωσία σε επίπεδα ρεκόρ, παρά την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης που επέβαλε η ρωσική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η Ουκρανία επικεντρώνει επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, αντλιοστάσια και τρένα μεταφοράς καυσίμων, με στόχο να πλήξει τη ρωσική πολεμική μηχανή - αλλά και να διαταράξει την καθημερινότητα στη Ρωσία. Το καλοκαίρι είναι περίοδος αιχμής στη ζήτηση καυσίμων από Ρώσους οδηγούς και αγρότες.

Σύμφωνα με απολογισμό του CNN, ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα βασικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μόνο αυτόν τον μήνα.

Και η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει. Τα διυλιστήρια που έχουν πληγεί αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 44 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ετησίως - δηλαδή πάνω από το 10% της ρωσικής παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Μεταξύ των στόχων βρίσκεται το τεράστιο διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το μεγαλύτερο στη νότια Ρωσία.

Ένα μεγάλο διυλιστήριο στο Σαράτοφ, επίσης στη νότια Ρωσία, επλήγη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι φωτιές συνέχιζαν να καίνε το Σάββατο σε άλλο διυλιστήριο - στην περιφέρεια Ροστόφ - περισσότερες από δύο ημέρες μετά την επίθεση, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητή των Ουκρανικών Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Αναφέρονται ελλείψεις βενζίνης σε αρκετές ρωσικές περιοχές και στην προσαρτημένη Κριμαία. Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, απέδωσε τις ελλείψεις σε «προβλήματα στη λογιστική αλυσίδα», και δήλωσε ότι η κυβέρνηση «λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την αγορά των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμων και τη σταθεροποίηση των τιμών».

Παρά τις κρατικές επιδοτήσεις, οι Ρώσοι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο στα πρατήρια καυσίμων. Οι τιμές χονδρικής της βενζίνης στο χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10% μόνο αυτόν τον μήνα, και περίπου κατά 50% από την αρχή του έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης μετακυλίεται στους καταναλωτές, με τη ρωσική Άπω Ανατολή να πλήττεται ιδιαίτερα. Οι αναλυτές δεν αναμένουν ανακούφιση τουλάχιστον για έναν μήνα, παρότι η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εξαγωγής βενζίνης στα τέλη Ιουλίου — γεγονός που, με τη σειρά του, συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Ο στρατός επηρεάζεται λιγότερο, καθώς η ζήτησή του αφορά κυρίως το πετρέλαιο ντίζελ, του οποίου η προσφορά έχει επηρεαστεί λιγότερο.