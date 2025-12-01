Στους 700 οι νεκροί από την καταιγίδα στη Δυτική Ινδονησία

Σχεδόν 700 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την καταιγίδα η οποία έπληξε τη Δυτική Ινδονησία. Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και ενώ ομάδες διάσωσης στη δυτική Ινδονησία αγωνίζονταν τη Δευτέρα να καθαρίσουν τους δρόμους που είχαν αποκοπεί από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο στενό της Μαλάκκα, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, οι οποίες εμπόδισαν τις προσπάθειες να φτάσουν οι διασώστες στους ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί από τις κατολισθήσεις και τις υψηλές πλημμύρες.

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε σε 502 στην Ινδονησία τη Δευτέρα, με 508 αγνοούμενους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

«Ανθεκτικότητα και Αλληλεγγύη»

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση περιλαμβάνουν την επισκευή δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών, πάνω από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί.

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Prabowo Subianto, επισκέφθηκε τις τρεις πληγείσες επαρχίες τη Δευτέρα και επαίνεσε τους κατοίκους για το πνεύμα τους απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως καταστροφή.

«Υπάρχουν δρόμοι που εξακολουθούν να είναι κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», δήλωσε στη Βόρεια Σουμάτρα. «Αντιμετωπίζουμε αυτή την καταστροφή με ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι ισχυρή αυτή τη στιγμή, ικανή να το ξεπεράσει».

Η καταστροφή στις τρεις χώρες ακολουθεί μήνες δυσμενών και θανατηφόρων καιρικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένων τυφώνων που έπληξαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ και προκάλεσαν συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες σε άλλα μέρη.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο συχνά ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Προσπάθειες αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη

Στην Ταϊλάνδη, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε ελαφρώς σε 176 τη Δευτέρα από τις πλημμύρες σε οκτώ νότιες επαρχίες που έπληξαν περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους και οδήγησαν σε μεγάλη κινητοποίηση του στρατού για την εκκένωση κρίσιμων ασθενών από νοσοκομεία και την προσέγγιση ανθρώπων που είχαν απομονωθεί για μέρες από τα νερά της πλημμύρας.

Στην επαρχία Songkhla, η οποία επλήγησε περισσότερο, όπου 138 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 85% των υπηρεσιών ύδρευσης έχουν αποκατασταθεί και θα είναι πλήρως λειτουργικές μέχρι την Τετάρτη.

Μεγάλο μέρος των προσπαθειών αποκατάστασης της Ταϊλάνδης επικεντρώνεται στην πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο. Πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο στις 21 Νοεμβρίου δέχτηκε 335 mm (13 ίντσες) βροχής, το υψηλότερο ημερήσιο ποσοστό των τελευταίων 300 ετών, ακολουθούμενο από ημέρες αδιάκοπων βροχοπτώσεων.

Ο πρωθυπουργός Anutin Charnvirakul έχει ορίσει προθεσμία επτά ημερών για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος τη Δευτέρα.

Στη γειτονική Μαλαισία, 11.600 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κέντρα εκκένωσης, σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών της χώρας, η οποία δήλωσε ότι παραμένει σε επιφυλακή για ένα δεύτερο και τρίτο κύμα πλημμυρών.