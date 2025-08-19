Σύνοδος στην Ουάσιγκτον

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε τη Δευτέρα πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης», μετά τις συνομιλίες στις οποίες έλαβε μέρος στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προσκεκλημένους τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους.

Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.