ΝΑΤΟ: Καθήκον μας να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Καλά τα αποτελέσματα της Συνόδου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Τετάρτη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς της Ουκρανίας ως μέλους της συμμαχίας, το πιο επείγον καθήκον για τους δυτικούς συμμάχους αυτή τη στιγμή παραμένει η υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της χώρας κατά της Ρωσίας.

«Φυσικά, οι εγγυήσεις, τα έγγραφα, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι σημαντικά, αλλά το πιο επείγον καθήκον τώρα είναι να εξασφαλίσουμε αρκετά όπλα για τον Ουκρανό πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και τις ένοπλες δυνάμεις του», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα ήταν μια στρατιωτική νίκη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δικό της δρόμο», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας: «Δεν εναπόκειται στη Μόσχα να αποφασίσει».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να πολεμήσει τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία και ότι θα θέσει το θέμα σε συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σε δηλώσεις του, ενώ βρισκόταν στη Λιθουανία για συναντήσεις με ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την απόφαση να προμηθεύσει το Κίεβο με πυρομαχικά διασποράς, λέγοντας ότι χρειάζονται για την άμυνα της Ουκρανίας και για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών.

Σε μια αποτίμηση της Συνόδου, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι το ιδανικό θα ήταν αν υπήρχε πρόσκληση για το Κίεβο να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αναγνώριση από το ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται να ακολουθήσει σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή ήταν σημαντική και ότι έλαβε θετικά νέα σχετικά με τα αμυντικά πακέτα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους.

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι οι προτεραιότητες στις συνομιλίες με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ την Τετάρτη ήταν νέα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας, πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο κατά την πορεία προς την ένταξη.

«Χρειαζόμαστε μια κατανόηση ότι έχουμε μια πρόσκληση (στο ΝΑΤΟ) τη στιγμή που η κατάσταση ασφαλείας θα το επιτρέψει», δήλωσε ο Ζελένσκιι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ενώ βρισκόταν στη λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους, όπου το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί σύνοδο κορυφής.

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς συμφώνησαν το Βερολίνο να παρέχει επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot και ρουκέτες.

Πριν τη συνάντηση είχε προαναγγείλει «καλά νέα» σχετικά με την ασφάλεια της ζωής των Ουκρανών και την άμυνα.

We started a meeting with Germany 🇩🇪. Dialogue with Olaf Scholz @Bundeskanzler will be meaningful as always. We expect good news regarding the protection of the lives of Ukrainians and our defense.