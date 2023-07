Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτεραιότητες στις συνομιλίες με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ την Τετάρτη ήταν νέα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας, πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο κατά την πορεία προς την ένταξη.

«Χρειαζόμαστε μια κατανόηση ότι έχουμε μια πρόσκληση (στο ΝΑΤΟ) τη στιγμή που η κατάσταση ασφαλείας θα το επιτρέψει», δήλωσε ο Ζελένσκιι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ενώ βρισκόταν στη λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους, όπου το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί σύνοδο κορυφής.

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς συμφώνησαν το Βερολίνο να παρέχει επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot και ρουκέτες.

Πριν τη συνάντηση είχε προαναγγείλει «καλά νέα» σχετικά με την ασφάλεια της ζωής των Ουκρανών και την άμυνα.

We started a meeting with Germany 🇩🇪. Dialogue with Olaf Scholz @Bundeskanzler will be meaningful as always. We expect good news regarding the protection of the lives of Ukrainians and our defense.