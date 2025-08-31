Στόλος 20 πλοίων με ακτιβιστές αναχωρεί από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ένας στολίσκος πλοίων με την ονομασία «παγκόσμιος στολίσκος Sumud», που μεταφέρει ακτιβιστές αναχώρησε από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Η ναυτική νηοπομπή, που περιλαμβάνει περίπου 20 σκάφη και αντιπροσωπείες από 44 χώρες, θεωρείται η μεγαλύτερη έως σήμερα προσπάθεια ακτιβιστών να εισέλθουν στη Λωρίδας της Γάζας από τη θάλασσα.

Στις επόμενες ημέρες, στη διαδρομή από το δυτικό άκρο της Μεσογείου προς τη Γάζα θα συμμετάσχουν και άλλα πλοία από λιμάνια της Ιταλίας και της Τυνησίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στολίσκου, Σαΐφ Αμπουκέσεκ, περίπου 70 σκάφη αναμένεται να λάβουν μέρος στο τελικό σκέλος του ταξιδιού, με τον στόλο να φθάνει πιθανώς στη Γάζα γύρω στις 14 ή 15 Σεπτεμβρίου.

Στη δράση συμμετέχει ξανά η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είχε πάρει μέρος σε προηγούμενο στολίσκο και είχε απελαθεί από το Ισραήλ τον Ιούνιο, καθώς και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης και ακτιβίστρια Άντα Κολάου.

Πηγή: Times of Israel