Στόχος της ΕΕ η ενίσχυση της Άμυνας - Θέλει να επανεκπαιδευτούν 600.000 εργαζόμενοι

Στην ενίσχυση της Άμυνας φαίνεται ότι στοχεύει η Ευρώπη, καθώς επιθυμεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να επανακαταρτιστούν για την αμυντική βιομηχανία έως το 2030, 600.000 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, το σχέδιο αποτελεί κομμάτι σειράς μέτρων που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη από την Κομισιόν για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για την άμυνα», δήλωσε στο Euronews αξιωματούχος της Επιτροπής.

«Αυτό αποτελεί πλέον σημαντικό εμπόδιο, καθώς όλοι οι παράγοντες του τομέα της άμυνας αγωνίζονται να παράγουν όλο και πιο καινοτόμα προϊόντα, ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων έχει οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό τόσο εντός του κλάδου όσο και, φυσικά, μεταξύ των τομέων», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένου δυναμικού στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας προβληματίζει την ΕΕ, η οποία αγωνίζεται να επανεξοπλιστεί, πριν από το τέλος της δεκαετίας, οπότε εκτιμά ότι η Ρωσία θα μπορεί να επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά από περίπου τρία χρόνια, όταν και η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται ξανά και οι χώρες δεσμεύτηκαν για αύξηση αμυντικών δαπανών.

Πριν από έναν χρόνο δημιουργήθηκαν περίπου 581.000 θέσεις εργασίας, ενώ βάσει στοιχείων αν και οι προσλήψεις στον τομέα της άμυνας έχουν μειωθεί από το υψηλό επίπεδο που είχαν φτάσει στα τέλη του 2022, παραμένουν 41%, σε υψηλότερα επίπεδα από το 2021.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι το έλλειμμα σε προσωπικό και το ζήτημα των δεξιοτήτων «απειλεί τις επιχειρησιακές δυνατότητες με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ασφάλεια της ΕΕ».

Η Κομισιόν προωθεί ένα νέο πιλοτικό Skills Guarantee για να βοηθήσει εργαζόμενους της αυτοκινητοβιομηχανίας που κινδυνεύουν με ανεργία να μεταβούν σε στρατηγικούς τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία. Ο επίτροπος Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, ανακοίνωσε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων του 12% του εργατικού δυναμικού της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας ετησίως, καθώς και η επανεκπαίδευση 600.000 εργαζομένων έως το 2030.

Παράλληλα, δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ταλέντων για την Αμυντική Βιομηχανία, με 300 vouchers πρακτικής άσκησης για φοιτητές, ενώ η ΕΕ θα αξιοποιήσει υπάρχουσες ψηφιακές ακαδημίες για σχετικές δεξιότητες. Μετά το 2028 προβλέπεται η ίδρυση μιας αυτόνομης Ακαδημίας Δεξιοτήτων Άμυνας.