Σε κλίμα αδιεξόδου ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ -Ουκρανίας - Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, όπου Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να προκύψει κανένα αποτέλεσμα.

Καμία ένδειξη συμβιβασμού δεν διαφαίνεται, την ώρα που η Ουκρανία βυθίζεται στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι το εδαφικό θα αποτελέσει τον πυρήνα των συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα.

«Το σημαντικότερο είναι η Ρωσία να δείξει ότι είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής που Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε απευθείας τριμερείς συνομιλίες, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Οι επαφές στο Αμπού Ντάμπι πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την έβδομη συνάντηση στη Μόσχα του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ρωσικές εδαφικές απαιτήσεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, τις οποίες, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, συζήτησε και συμφώνησε με τον Τραμπ στο Νταβός.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες για την Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο της οποίας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Στα μέτωπα των μαχών, οι ρώσοι εισβολείς συνεχίζουν την προέλασή τους και ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης.

Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε Κίεβο και Χάρκοβο

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 11 τραυματίες.

Οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν καθώς αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συνομιλίες με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα παραμένει το κύριο σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ