Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν σήμερα το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Στο Τείχος, τον πιο ιερό τόπο για τον Ιουδαϊσμό, ο Γουίτκοφ είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την πρόσφατα υπογεγραμμένη εκεχειρία στη Γάζα, την οποία βοήθησε να διαπραγματευτεί για τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι, ελπίζουμε, θα βγουν τη Δευτέρα», λέει, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη και πολλές ζωές θα σωθούν».

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έφτασαν στο Ισραήλ την Πέμπτη, μία μέρα μετά τη βοήθειά τους για την εξασφάλιση της συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που διαπραγματευόταν τις προηγούμενες μέρες στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τους δύο βασικούς του απεσταλμένους, καθώς και την κόρη του, στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί και να απευθύνει ομιλία στο Κνεσέτ πριν αναχωρήσει την ίδια μέρα για μία «σύντομη και άμεση» επίσκεψη, επιβεβαίωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει η Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, την οποία συνέβαλε να εξασφαλίσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, ο Τραμπ δεν θα επισκεφθεί την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής πλευράς, κατά την οποία η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι θα πρόκειται για μια «γρήγορη» επίσκεψη, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προετοιμάζεται για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα.