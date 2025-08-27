Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι οι αντίστοιχες ρωσικές προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας εισβολή στην ανατολική βιομηχανική περιφέρεια του Ντνιπρό, προηγουμένως γνωστό ως Ντνιπροπετρόβσκ, σε μια προσπάθεια να εδραιώσουν την παρουσία τους στην περιοχή.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση σε τόσο μεγάλη κλίμακα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ», δήλωσε στο BBC ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής-Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων του Ντνίπρο, αν και ξεκαθάρισε ότι η προέλαση τους είχε σταματήσει.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία ισχυριζόταν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι είχε εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προχωρήσουν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντονέτσκ.

Μάλιστα, στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόβσκ, αν και οι τελευταίες ουκρανικές αναφορές υποδηλώνουν ότι μόλις που έχουν παραβιάσει τα περιφερειακά σύνορα.

Οποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Νιπροπετρόφσκ θα ήταν πλήγμα για το ουκρανικό ηθικό, καθώς μια διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να δοθεί τέλος στον πόλεμο φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό χαρτογραφικό εγχείρημα DeepState εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία έχει πλέον καταλάβει δύο χωριά ακριβώς εντός της περιοχής, το Ζαπορίσκε και το Νοβοχριχόριβκα.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας το διέψευσε.

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει την περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ, σε αντίθεση με το Ντονέτσκ και τις τέσσερις άλλες ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας, του Ντνίπρο.

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιπροπετρόβσκ είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παρέδιδε τις περιοχές του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει άλλα σχέδια.

Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Υπενθυμίζεται ότι, σε σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε για την κατάσταση στα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, όπου οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για «επιπλέον εφόδια» ώστε να ενισχυθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη «Συμμαχία των Προθύμων» και στις επαφές με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.



We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025

«Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές. Υπογραμμίστηκε ότι η ένταση και η ταχύτητα των εργασιών πρέπει να αυξηθούν», σημείωσε.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:



«Πραγματοποίησα συνάντηση με τους στρατιωτικούς: για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή και στις παραμεθόριες περιοχές, τον σχηματισμό εφέδρων και τη συνεργασία με τους εταίρους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Συζητήσαμε λεπτομερώς τις βασικές ανάγκες κάθε τομέα και μονάδας. Είναι πολύ σημαντικό οι μονάδες μας να είναι αυτές που καθορίζουν την κατάσταση στις παραμεθόριες περιοχές των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο. Θέλω ιδιαίτερα να επαινέσω το 225ο Σύνταγμα Εφόδου, την 71η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Γιάγκερ και τις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε!

Φυσικά, δίνουμε επίσης την πρέπουσα προσοχή στις περιοχές Ντόνετσκ και Ζαπορίζια. Συζητήσαμε την ανάγκη για πρόσθετους εφοδιασμούς ειδικά για αυτούς τους τομείς. Ο Αρχιστράτηγος αναφέρθηκε στην εφαρμογή των αποφάσεων του Επιτελείου για την παροχή εφεδρειών στις Αμυντικές Δυνάμεις.

Υπήρξε επίσης μια αναφορά σχετικά με την εργασία με όλους τους εταίρους εντός της Συμμαχίας των Προθύμων: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι. Σχετικές συναντήσεις και επαφές εργασίας θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Σημειώσαμε ότι ο ρυθμός των εργασιών πρέπει να επιταχυνθεί. Το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς στο εγγύς μέλλον».