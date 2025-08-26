Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθούν οι εργασίες για τις εγγυήσεις

Σε σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε για την κατάσταση στα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, όπου οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για «επιπλέον εφόδια» ώστε να ενισχυθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη «Συμμαχία των Προθύμων» και στις επαφές με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.



We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025

«Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές. Υπογραμμίστηκε ότι η ένταση και η ταχύτητα των εργασιών πρέπει να αυξηθούν», σημείωσε.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:



«Πραγματοποίησα συνάντηση με τους στρατιωτικούς: για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή και στις παραμεθόριες περιοχές, τον σχηματισμό εφέδρων και τη συνεργασία με τους εταίρους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Συζητήσαμε λεπτομερώς τις βασικές ανάγκες κάθε τομέα και μονάδας. Είναι πολύ σημαντικό οι μονάδες μας να είναι αυτές που καθορίζουν την κατάσταση στις παραμεθόριες περιοχές των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο. Θέλω ιδιαίτερα να επαινέσω το 225ο Σύνταγμα Εφόδου, την 71η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Γιάγκερ και τις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε!

Φυσικά, δίνουμε επίσης την πρέπουσα προσοχή στις περιοχές Ντόνετσκ και Ζαπορίζια. Συζητήσαμε την ανάγκη για πρόσθετους εφοδιασμούς ειδικά για αυτούς τους τομείς. Ο Αρχιστράτηγος αναφέρθηκε στην εφαρμογή των αποφάσεων του Επιτελείου για την παροχή εφεδρειών στις Αμυντικές Δυνάμεις.

Υπήρξε επίσης μια αναφορά σχετικά με την εργασία με όλους τους εταίρους εντός της Συμμαχίας των Προθύμων: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι. Σχετικές συναντήσεις και επαφές εργασίας θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Σημειώσαμε ότι ο ρυθμός των εργασιών πρέπει να επιταχυνθεί. Το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς στο εγγύς μέλλον».