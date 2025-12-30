New York Times: Τα σενάρια πίσω από τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδίωκε να διατηρήσει ζωντανό το διπλωματικό μομέντουμ μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η καταγγελία της Ρωσίας περί ουκρανικής επίθεσης με drone ήρθε να αναζωπυρώσει τον πόλεμο της πληροφόρησης γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ εξελίχθηκε χωρίς εντάσεις, καθώς ο Τραμπ δεν υιοθέτησε δημόσια τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου, γεγονός που θεωρήθηκε θετικό βήμα. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ουκρανικό drone στόχευσε κατοικία του εντός ρωσικού εδάφους. Ο Τραμπ δήλωσε πως «δεν του άρεσε καθόλου» το περιστατικό, εκφράζοντας την ενόχλησή του.

Η Ουκρανία διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό, με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο για «κατασκευή» που στόχο έχει να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι επανέλαβαν την κατηγορία, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα σκληρύνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να προσκομιστούν σαφή αποδεικτικά στοιχεία.

Το επεισόδιο ανέδειξε τη μάχη Ουκρανίας και Ρωσίας για το ποια πλευρά θα επηρεάσει περισσότερο τον Τραμπ, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Και οι δύο χώρες επιχειρούν εδώ και μήνες να διαμορφώσουν την εικόνα του για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών, συχνά μέσω αντικρουόμενων αφηγημάτων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει πλεονέκτημα στη διαμόρφωση της στάσης του Τραμπ, καθώς ο ίδιος έχει δείξει επανειλημμένα τάση να ευθυγραμμίζεται με την πλευρά που φαίνεται ισχυρότερη στρατιωτικά. Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την επιρροή μέσω εντατικών επαφών με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρά τις ρωσικές δηλώσεις περί επικείμενων καταλήψεων μεγάλων πόλεων, ανεξάρτητοι στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Μόσχα δεν έχει καταλάβει καμία μεγάλη πόλη από το 2022. Ωστόσο, οι πρόσφατες ρωσικές προελάσεις έχουν ενισχύσει τη σημασία του αφηγήματος, καθώς η εικόνα του ποιος «κερδίζει» στο πεδίο ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τους όρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.