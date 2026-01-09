Σάλος στην Κύπρο

Συνεχίζεται ο πολιτικός «σεισμός» που συνταράσσει από την Πέμπτη την Κύπρο, μετά από βίντεο αμφιλεγόμενης προέλευσης που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται επενδύσεις στην Κύπρο, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον.

Το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχόου.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του κ. Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Όπως γράφει σε ρεπορτάζ του ο Φάνης Μακρίδης στον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου την Παρασκευή, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό Μέγαρο υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή Χριστοδουλίδη, του Γενικού Εισαγγελέα και του επικεφαλής της ΚΥΠ

Το βράδυ της Πέμπτης έλαβε χώρα σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργος Σαββίδης και τον επικεφαλής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), Τάσο Τζιωνή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», οι ενδείξεις που εξετάζονταν μέχρι χθες ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται η ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη ο κ. Λακκοτρύπης: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στην πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Ακολούθησε διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Σε συμπληρωματική δήλωσή του, πρόσθεσε: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Τι παρουσιάζει το οπτικοακουστικό υλικό

Το οπτικό υλικό παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες οι φωνές των συνομιλητών των προαναφερθέντων, δηλαδή, των προσώπων που έκαναν την υποκλοπή του οπτικοακουστικού υλικού.

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις».

Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις).

«Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει».

Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου

. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Υπό διερεύνηση το προφίλ «EmilyTanalyst» που ανήρτησε το επίμαχο βίντεο

Την ίδια στιγμή, τα κυπριακά ΜΜΕ επιχειρούν μια πρώτη ανάλυση και διερεύνηση του προφίλ με το username @EmilyTanalyst στην πλατφόρμα Χ, το οποίο και ανήρτησε το επίμαχο βίντεο.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Sigmalive, το εν λόγω προφίλ φέρεται να ανήκει στην Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Ακολουθεί αναλυτικά το ρεπορτάζ του Sigmalive

Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του συγκεκριμένου χρήστη στο X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος ή αδήλωτος.

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η ορατή δραστηριότητα εντείνεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με συχνές αναρτήσεις, επαναδημοσιεύσεις και σχολιασμό.

Τους τελευταίους δύο μήνες, η Emily Thompson λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως aggregator πολιτικών εξελίξεων, με αναρτήσεις που είναι κυρίως reposts από διεθνείς πηγές — Politico Playbook, Cook Political Report, CSIS, Carnegie, Moscow Times. Τα σχόλια που τις συνοδεύουν είναι λιτά, συχνά μονολεκτικά ή υπαινικτικά: «hmmmm», «well well well», «hmmmmmmmmmmmmmmmm», «exhausting», «saving this for later».

Από τον Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται μια εμφανής μετατόπιση ενδιαφέροντος προς την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα πρωτότυπα ποστ αυξάνονται και η θεματολογία αποκτά κυπριακό επίκεντρο: ΕΕ Προεδρία 2026, επίσκεψη Ζελένσκι, συνομιλίες με τα κατεχόμενα, ενεργειακά συμφέροντα στο κοίτασμα Αφροδίτη, γεωπολιτική με Ρωσία-ΕΕ-Τουρκία.

As Cyprus kicks off its EU Council Presidency today—with President Christodoulides welcoming Zelenskiy in Nicosia amid the motto "An Autonomous Union, Open to the World"—the timing feels even more poignant.The election of pro-federation leader Tufan Erhürman in the north last… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 7, 2026

Ο τόνος των κυπριακών αναρτήσεων είναι πιο επεξηγηματικός και αισιόδοξος, με εκφράσεις όπως «οικοδόμηση με βήματα γεφύρωσης» (bridge-building steps), «σημαντινό μομέντουμ» (cautious momentum) και «this is going to matter more and more».

As Cyprus assumes the EU Council Presidency in 2026, it's a masterful irony: a divided island guiding a united Europe toward autonomy and openness. With fresh leadership in the north and UN-backed confidence-building measures gaining traction, could energy ties and dialogue… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 6, 2026

Το viral post της 8ης Ιανουαρίου 2026

Το προφίλ έγινε ουσιαστικά γνωστό χθες 8 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral. Το ποστ περιλαμβάνει βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, με δραματική εισαγωγή:

«BREAKING BOMBSHELL VIDEO», και συνοδευτική φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα».

Το βίντεο συνοδεύεται από voiceover, διαγράμματα, υποτίτλους και πλάνα κρυφής κάμερας, και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χάρων έναντι επενδυτικών προνομίων.

Για την ανάρτηση έκανε μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός.

Όπως σημειώνει στην ανάρτηση δημοσίευσης του βίντεο στο Χ εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη που δείχνουν χρήση τουρκικού πληκτρολογίου, καθώς εμφανίζονται χαρακτήρες όπως το “ı” (i χωρίς τελεία) μέσα σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa) και το “ş”, που δεν υπάρχουν στο αγγλικό αλφάβητο. Αυτοί οι χαρακτήρες αποτελούν τυπικούς τουρκικούς γραφικούς τύπους και, όταν εμφανίζονται σε ξενόγλωσσες λέξεις, συνήθως υποδηλώνουν ότι το κείμενο γράφτηκε με τουρκική διάταξη πληκτρολογίου.

Ωστόσο, η παρουσία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ένδειξη ταυτότητας των δημιουργών. Είναι πιθανό να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ως τεχνική παραπλάνησης, λειτουργώντας ως εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι ως γνήσιο υπογραφικό στοιχείο.

Χαρακτηριστικά λογαριασμού

Η εικόνα του λογαριασμού δεν παραπέμπει σε bot, καθώς οι αναρτήσεις έχουν ανθρώπινη ροή, σχολιασμό και χρονική συνοχή. Ωστόσο, η χαμηλή εμβέλεια, η απουσία θεσμικής σύνδεσης και η αιφνίδια investigative στροφή μέσω ενός viral βίντεο, καθιστούν τον λογαριασμό ευάλωτο στην κριτική για στοχευμένη πολιτική επιρροή ή δυσφημιστικές εκστρατείες, ειδικά λόγω του timing που συμπίπτει με την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Με πληροφορίες από Φιλελεύθερο Κύπρου (Philenews) / Sigmalive