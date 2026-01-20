Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τον Φειδία Παναγιώτου για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Καταγγελία σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου για πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, διερευνά σύμφωνα με πληροφορίες από τα κυπριακά ΜΜΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με το politis.com, η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε μετά από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες.

Σημειώνεται πως η καταγγελία, αφορά ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό την οποία έχει δηλώσει ως «πολιτικό γραφείο», όπως αναφέρουν πληροφορίες, την οποία ωστόσο χρησιμοποιεί ως κατοικία με την αρραβωνιαστικιά του, με τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι ίδιες πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Πολίτης» αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάφτισε «γραφεία», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή και ακολούθως διαβίβασε τα στοιχεία στον Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με παρατηρήσεις από την έρευνα που η ίδια η Αρχή διεξήγαγε στην Κύπρο.

Οι καταγγελίες, όπως λέγεται, ήταν ανώνυμες και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF.

«Δεν έχω ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον μου»

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο ευρωβουλευτής απαντά πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως το αποδίδει σε σκοπιμότητα λόγω εκλογών.