Στο «κόκκινο» τα μέτρα ασφαλείας στην Ευρώπη – Φόβοι για τρομοκρατικά χτυπήματα

Πάνω από 2.000 αστυνομικοί αναμένονται στο Βερολίνο τις επόμενες μέρες για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς υπό το φόβο βίαιων επεισοδίων στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται σε Γαλλία, Αυστρία, Ιτάλια και Σλοβακία.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση των τελευταίων δεκαετιών που ετοιμάζουν οι αρχές ασφαλείας του Βερολίνου υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων, ακόμη και ενδεχόμενων επιθέσεων με ισλαμιστικό υπόβαθρο στη σκιά του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Γι' αυτό οι φετινές αστυνομικές επιχειρήσεις θα είναι πιο απαιτητικές και σύνθετες» ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας του Βερολίνου, Μπάρμπαρα Σλόβικ. Για τον κίνδυνο επεισοδίων την Πρωτοχρονιά, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, είχε προειδοποιήσει και η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Με κάθε τρόπο όλοι θέλουν να αποφευχθούν τα περσινά έκτροπα σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, όπως η Νόικελν, όπου πέρα από τα πυροτεχνήματα, που αποτελούν άλλωστε μέρος των πρωτοχρονιάτικων παραδόσεων, είχαν σημειωθεί βίαιες επιθέσεις κατά αστυνομικών, πυροσβεστών, ασθενοφόρων και νοσηλευτών.

Πάνω από 2.000 αστυνομικοί στο Βερολίνο



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας του Βερολίνου αναμένονται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς επί ποδός 2.000 με 2.500 αστυνομικοί, οι οποίοι θα καταφθάσουν στη γερμανική πρωτεύουσα από διάφορα γερμανικά κρατίδια, ενώ αυξημένα θα είναι τα μέτρα και σε μετρό και σιδηροδρόμους. Ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας όργωναν την κυβερνητική περιοχή, την περιοχή γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, την Αμερικανική Πρεσβεία και το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, ενώ ήδη έχουν αποκλειστεί κεντρικά σημεία και δρόμοι.

Πάντως ήδη πριν από μερικές ημέρες οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανέκριναν 42χρονο άνδρα από τον φιλοπαλαιστινιακό χώρο, ο οποίος βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση και ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις ή πρόκληση επεισοδίων στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια διευρυμένης αστυνομικής επιχείρησης σε διαμέρισμα στην περιοχή Νόικελν κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών υλών, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν πιθανώς κατά αστυνομικών.



Έκκληση από αστυνομία και πυροσβεστική



Από την πλευρά τους μέλη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στέλνουν το δικό τους μήνυμα με βίντεο μέσω των social media, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες: «Μην μας επιτίθεστε!». Αστυνομία και πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την κατάχρηση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών το βράδυ της Πρωτοχρονιάς για το κοινό καλό. «Βγαίνουμε μαζί, αστυνομία και πυροσβεστική, στις επιχειρήσεις. Για να μπορέσετε εσείς να γιορτάσετε με ασφάλεια. Και για να σας βοηθήσουμε, όταν μας χρειαστείτε» αναφέρουν στο κοινό μήνυμά τους.

Τέλος, σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών απειλών, παραμένει κλειστός στους επισκέπτες μέχρι τουλάχιστον την Πρωτοχρονιά. Κάθε χρόνο την περίοδο των γιορτών επισκέπτονται τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας περίπου 100.000 τουρίστες.

Στο παρελθόν, και συγκεκριμένα το 2016, η περιοχή γύρω από τον Καθεδρικό Ναό και τον Κεντρικό Σταθμό της Κολωνίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο πρωτοφανών επεισοδίων και περιστατικών σεξουαλικών παρενοχλήσεων το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

JUST IN - Islamists planned attack on Cologne Cathedral, several arrests in Vienna and Germany — BILD pic.twitter.com/q91FqJFsKu