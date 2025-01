Στο Κίεβο ο Πιστόριους για συνομιλίες με την ουκρανική κυβέρνηση - «Στο τραπέζι» νέο πακέτο στήριξης

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους έφτασε σήμερα, Τρίτη (14/01), στο Κίεβο για συνομιλίες με την ουκρανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), με την επίσκεψη αυτή να μην έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας.

Ο Γερμανός υπουργός προγραμματίζει να έχει συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω βοήθεια προς την Ουκρανία και να κάνει μια αποτίμηση της στρατιωτικής κατάστασης, όπως δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων κατά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα.

