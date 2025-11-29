Ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στο Φανάρι: Κοινό μήνυμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για ενότητα και συμπόρευση

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ', στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι από την εκλογή του, σε μία επίσκεψη ιστορική και υψηλού συμβολισμού, όσον αφορά την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την ειρήνη στον αλληλοσπαραγμό που βιώνει ο πλανήτης σε διάφορα σημεία.

Τον Πάπα υποδέχτηκε στην είσοδο στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη δοξολογία.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Δείτε το βίντεο από τη δοξολογία

Κατά τη δοξολογία έγινε δέηση σε διάφορες γλώσσες υπέρ της ειρήνης και οι δύο προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στην λατινική γλώσσα.

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ' ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1.700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».

Σημαντική και η προτροπή του νέου Ποντίφικα «να ενωθεί η χριστιανοσύνη για μη μας προλάβει η βία του κόσμου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε τους χριστιανούς να αφήσουν πίσω τους τις διχόνοιες και διαιρέσεις και αντιπαραθέσεις αιώνων και να επιστρέψουν στο λίκνο πίστης. Η πίστη των Πατέρων της Νίκαιας είπε πρέπει να γίνει «φλόγα στις καρδιές των σημερινών χριστιανών».

«Για ενότητα μιλούσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου πριν 1.700 χρόνια στη Νίκαια και σήμερα 1700 χρόνια αργότερα, οι δυο πλευρές της χριστιανοσύνης μιλούν επίσης για ενότητα. Σε έναν κόσμο γεμάτο βία και συγκρούσεις, η ενότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη», δήλωσε ο Πάπας Λέων, καλώντας σε αδελφοσύνη «ανάμεσα σε όλους του ανθρώπους».

Μετά το πέρας της δοξολογίας, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το απόγευμα, ο Πάπας θα προστεί μιας μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Νωρίτερα, το τέμενος του Σουλταναχμέτ επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πάπας Λέων ΙΔ', προτού μεταβεί στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο πλαίσιο των επαφών του στην Κωνσταντινούπολη.

Στο ιστορικό τέμενος υποδέχτηκε τον Ποντίφικα και τον ξενάγησε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.

Κατά την επίσκεψή του, στη συνέχεια, στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία ο Πάπας συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων που διαβιούν στην Τουρκία.

Εξαιτίας της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχει προκληθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.