CNN, Reuters

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, πραγματοποιούν συνάντηση στο Τσέκερς, μια κατοικία που χτίστηκε το 1556 και χρησιμοποιείται ως εξοχικό σπίτι από τους εκάστοτε πρωθυπουργούς για περισσότερο από έναν αιώνα.

Όπως αναφέρει το CNN, το κτήμα βρίσκεται στην αγροτική περιοχή του Μπακιγχαμσάιρ, σε απόσταση άνω των 40 μιλίων από τη μόνιμη κατοικία του πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.

The King has said farewell to @realDonaldTrump who has left Windsor and headed to Chequers to meet the Prime Minister. The President said Charles is “a great gentleman and a great King.” pic.twitter.com/4530ThirAB — Lizzie Robinson (@LizzieITV) September 18, 2025

Η κατοικία αποτελεί τόσο σύμβολο κύρους όσο και απόδραση από την πόλη. Η κατοχή ενός πολυτελούς εξοχικού κάποτε θεωρούνταν η ύψιστη ένδειξη καλού γούστου και υπεύθυνης διαχείρισης της υπαίθρου, ιδιότητες που έχαιραν μεγάλης εκτίμησης στη βρετανική κοινωνία.

Πηγή: Ian Vogler/Pool Photo via AP

Σύμφωνα με το Μουσείο του Πρωθυπουργού, οι πρωθυπουργοί του 18ου και 19ου αιώνα διέθεταν πάντοτε ένα εξοχικό σπίτι στο όνομά τους.

Κατά τον 20ό αιώνα, όμως, η βρετανική κοινωνία είχε αλλάξει. Ήταν πλέον πιθανότερο οι πρωθυπουργοί να προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και να μην κατέχουν απαραίτητα εξοχική κατοικία — όπως ο Στάρμερ, ο οποίος, ως γιος μιας νοσοκόμας και ενός εργάτη εργαλείων, ξεκίνησε τη ζωή του από την εργατική τάξη.

Πηγή: Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

Το 1917, οι ιδιοκτήτες του κτήματος Τσέκερς το κληροδότησαν στο έθνος. Έκτοτε, το αρχοντικό έχει φιλοξενήσει πληθώρα δεξιώσεων και επαγγελματικών συναντήσεων.

Φιλοξενεί επίσης κειμήλια, μεταξύ των οποίων πρώιμα έργα μεγάλων Βρετανών συγγραφέων – Τζέφρι Τσώσερ, Τσαρλς Ντίκενς και Άλφρεντ Τένισον – καθώς και το δαχτυλίδι της Ελισάβετ Α΄, το ρολόι τσέπης του λόρδου Νέλσον και τη νεκρική μάσκα του Όλιβερ Κρόμγουελ.

Επί τάπητος διεθνείς υποθέσεις και επενδυτικές συμφωνίες

Μετά τη λαμπρή τελετουργία της Τετάρτης, που περιλάμβανε άμαξα με τον βασιλιά Κάρολο και δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ο Τραμπ και ο Σταρμερ θα γιορτάσουν την ανακοίνωση πακέτου αμερικανικών επενδύσεων ύψους 150 δισ. λιρών (205 δισ. δολαρίων) στη Βρετανία, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι συμφωνίες, που αφορούν την τεχνολογία, την ενέργεια και τις βιοεπιστήμες, παρουσιάζονται ως ανανέωση της «ειδικής σχέσης» Λονδίνου – Ουάσινγκτον, την οποία ο Στάρμερ έχει επιδιώξει να καλλιεργήσει από την αρχή της θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η συνάντηση κρύβει και παγίδες. Αργότερα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι αναμένεται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν – ζήτημα που ήδη προκάλεσε την απομάκρυνση του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο χρηματιστή, ενώ και οι σχέσεις του ίδιου του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχουν δεχθεί κριτική.

Για τον Στάρμερ, που βρίσκεται σε δύσκολη εσωτερική συγκυρία, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για μια θετική διεθνή αφήγηση, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει να δείξει ότι οι στενές σχέσεις μαζί του έχουν αξία.

Πηγή: AP Photo/Evan Vucci

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν τεχνολογικό σύμφωνο με εταιρείες όπως η Microsoft, η Nvidia, η Google και η OpenAI, με επενδύσεις 31 δισ. λιρών (42 δισ. δολαρίων) σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, αν και δεν αναμένονται παραχωρήσεις στους δασμούς για χάλυβα και αλουμίνιο, το Λονδίνο προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό προορισμό για αμερικανικά κεφάλαια.

Στο εξοχικό Chequers, ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να στρέψει τη συζήτηση σε διεθνή ζητήματα, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει τη Ρωσία ως «επιτιθέμενο» αλλά απαιτεί να σταματήσει η Ευρώπη τις αγορές ρωσικού πετρελαίου πριν δεχθεί βαρύτερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή είναι πιθανό να αποτελέσουν σημεία τριβής», εκτιμά η αναλύτρια Έβι Άσπινoλ, σημειώνοντας ότι αναμένονται «άβολες στιγμές» στη συνάντηση.