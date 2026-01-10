Τη στιγμή που η κυβέρνηση της Κύπρου θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, αναγκάζεται να διαχειριστεί στο εσωτερικό της χώρας μια έντονη αντιπαράθεση, λόγω ενός βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγγέλλει διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Η κυβέρνηση αρνείται τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο βίντεο και τις χαρακτηρίζει «υβριδική δραστηριότητα» με στόχο να πληγεί «η εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».

Η κυβέρνηση δεν υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι ψεύτικο, αλλά επιμένει ότι τα σχόλια έχουν αποσπασματικά συρραφεί με παραπλανητικό τρόπο. Το οπτικό υλικό φαίνεται να έχει καταγραφεί με κρυφές κάμερες σε ιδιωτικές συναντήσεις.

Μη πεισμένα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν πλέον τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αντέδρασε έντονα στις αιχμές περί παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, σε δηλώσεις του προς τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Στις καταγραφές, ο Λακκοτρύπης παρουσιάζεται ως σημείο επαφής για άτομα που επιδιώκουν πρόσβαση στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Φαίνεται να καθοδηγεί τον συνομιλητή του στη διαδικασία πληρωμών που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατ. ευρώ για τις προεκλογικές δαπάνες.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, γαμπρό του Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξηγεί τον τρόπο απόκτησης πρόσβασης στο προεδρικό μέγαρο. «Είμαστε οι βασικοί, οι δύο, σύνδεσμοι εδώ στο προεδρικό, δίπλα στον πρόεδρο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τον πρόεδρο με μια πρόταση και χρήματα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές εισφορές.

Το βίντεο καταγγέλλει ότι οι κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από εταιρείες μέσω ταμείου το οποίο διαχειρίζεται η πρώτη κυρία, χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την εξασφάλιση προνομιακής μεταχείρισης από την προεδρία.

Οι ανησυχίες γύρω από το συγκεκριμένο ταμείο δεν είναι καινούργιες. Το κυπριακό κοινοβούλιο ψήφισε πέρσι νομοθεσία που προέβλεπε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών του ταμείου. Ωστόσο, ο πρόεδρος άσκησε βέτο στη ρύθμιση αυτή και προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια αποκάλυψη της λίστας των δωρητών θα συνιστούσε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο δικαίωσε τον πρόεδρο και τα ονόματα δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ο Στέφανος Στεφάνου, γενικός γραμματέας του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΑΚΕΛ, δήλωσε ότι το βίντεο εγείρει «σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα», τα οποία πλήττουν τον πρόεδρο και το περιβάλλον του τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά.

Κάλεσε τον πρόεδρο να παύσει τον Χαραλάμπους, να καταργήσει το ταμείο κοινωνικής στήριξης και —αφού δημοσιοποιηθούν οι δωρητές— να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του σε άλλο θεσμό.

Η Κύπρος έχει βουλευτικές εκλογές τον Μάιο και οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028.