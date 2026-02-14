Στις 17/02 στη Γενεύη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν – Την ίδια ημέρα ο νέος γύρος για το Ουκρανικό

Δύο σειρές διπλωματικών διαπραγματεύσεων, για την Ουκρανία και το Ιράν, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters την Παρασκευή πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί με τους Ιρανούς την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με την πηγή. Εκπρόσωποι από το Ομάν θα είναι παρόντες και θα έχουν τον ρόλο διαμεσολαβητή στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την πηγή.

Στη συνέχεια, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας το απόγευμα, ανέφερε η πηγή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στην ιρανική κυβέρνηση μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και έχει συγκεντρώσει μεγάλη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Προσπαθεί επίσης να πείσει την Ουκρανία και τη Ρωσία να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της τετραετούς εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.