Στην Παραγουάη το Σάββατο η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur αναμένεται να υπογράψουν το πολυαναμενόμενο εμπορικό τους συμφωνητικό το Σάββατο, μετά το πράσινο φως από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μεταβαίνει στην Παραγουάη για την τελετή υπογραφής.

Στην Παραγουάη θα τη συνοδεύσει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αντόνιο Κόστα, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του, αναφέρει το Politico.

Το ταξίδι πραγματοποιείται αφού την Παρασκευή η πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ ψήφισε υπέρ της υπογραφής της συμφωνίας.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την οπτική των Βρυξελλών, πρόκειται για μια σημαντική γεωπολιτική επιτυχία, εν μέσω της αυξανόμενης εμπορικής και πολιτικής επιρροής της Κίνας στη Λατινική Αμερική, αλλά και των δασμολογικών πολιτικών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Πέραν της Παραγουάης, το μπλοκ της Mercosur περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη.