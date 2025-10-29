Στην Κούβα ο κυκλώνας Μελίσσα - Είχε υποβαθμιστεί σε κατηγορίας 3

Στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας έφτασε σήμερα ο τυφώνας Μελίσσα αφότου έπληξε σφόδρα τη Τζαμάικα, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3, αναφέρει στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο κυκλώνας Μελίσα βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία πρόβλεψης κυκλώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Η Κούβα είχε κηρύξει «κατάσταση συναγερμού» σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες χαρακτήρισε τη χώρα «πληγείσα ζώνη».

Ο τυφώνας στην Τζαμάικα

Στο μεταξύ, εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές υποδομών προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μελίσσα που έπληξε την Τρίτη τη νοτιοδυτική Τζαμάικα. Κατηγορίας 5 που έπειτα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4 και από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στον Ατλαντικό, ο κυκλώνας Μελίσσα σημείωσε ισχυρούς ανέμους έως τα 295 χλμ/ώρα (185 μίλια/ώρα), με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν στέγες, να πέσουν δέντρα και βράχοι στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Υπάρχουν αναφορές για επτά νεκρούς στην Καραϊβική από τον τυφώνα, τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αν και υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, η «Μελίσσα» έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στα νησιά της Καραϊβικής.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τόνισε ότι «καμία υποδομή στην περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5».

If you ever wondered what a Category 5 eyewall looked like, here it is.



Shear power being displayed from Mother Nature in which we’re seeing catastrophic damage in #Jamaica .



Listen to the sound though…



Taken about an hour or so ago from St. Elizabeth Parish 🇯🇲during landfall… pic.twitter.com/rmHwtXmVxY — BGWX (@BradyBGWX) October 28, 2025

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η πίεση στο κέντρο του τυφώνα, 892 mb, και οι άνεμοι των 185 mph ισοδυναμούν με τα ισχυρότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ κατά την προσέγγιση ξηράς στον Ατλαντικό, ισοφαρίζοντας τον τυφώνα του 1935 στη Φλόριντα και τον τυφώνα Ντόριαν το 2019.

Τα νερά έφτασαν έως και τα 4 μέτρα ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές σε τέσσερα κύρια νοσοκομεία, οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση 75 ασθενών από ένα από αυτά, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών και των κατοίκων. Οι πολίτες καταφεύγουν σε καταφύγια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις κυβερνητικές εντολές εκκένωσης.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον επτά θανάτους στην Καραϊβική – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία, υπάρχει επίσης ένας αγνοούμενος. Οι αρχές προετοιμάζονται για αποκατάσταση υποδομών, καθαρισμό δρόμων και διανομή βοήθειας, με στόχο την επαναλειτουργία των αεροδρομίων μέχρι την Πέμπτη.

Στην Κούβα, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να μην υποτιμήσει τη δύναμη του τυφώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ισχυρότερο που πλήττει ποτέ το εθνικό έδαφος». Στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, εκατοντάδες πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο, ενώ οι αρχές εκκένωσαν πάνω από 200.000 ανθρώπους σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.