Στην «κατάψυξη» βορειοανατολικές ΗΠΑ και Καναδάς με ρεκόρ θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία καταγράφει αρνητικά ρεκόρ στις βορειοανατολικές ΗΠΑ και στον ανατολικό Καναδά που βιώνουν ένα παγωμένο Σαββατοκύριακο.

Ψυχροί άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες ωστόσο αναμένεται από αύριο Κυριακή να βελτιωθούν σταδιακά.

A workman survey the ice conditions on the Rideau Canal in #Ottawa. Not quite ready for #skating yet. Maybe by next weekend. 🤞 pic.twitter.com/E1CRDLCQ7j