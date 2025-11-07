Στην Ισπανία θα βρεθεί σύντομα ο Ζελένσκι - Σάντσεθ: Υποστηρίζουμε την Ουκρανία

Τις ερχόμενες ημέρες θα επισκεφθεί την Ισπανία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς να αποκαλύπτει τις ακριβείς ημερομηνίες ή το πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας. Ο Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ισπανία τον Απρίλιο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ είπε στον Ζελένσκι ότι η Ισπανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στον πόλεμό της με τη Ρωσία, που διανύει τον τέταρτο χρόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, όπου εκτίθεται ο πίνακας «Γκερνίκα» (1937) του Πικάσο που απεικονίζει τη φρίκη του πολέμου.

Η Ισπανία υπέγραψε δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας με την Ουκρανία τον Μάιο του 2024 στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ζελένσκι.