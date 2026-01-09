Στη Συρία η Φον Ντερ Λάιεν ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τους Κούρδους στο Χαλέπι

Την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποδέχθηκε σήμερα στη Δαμασκό ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Πρόκειται για την πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχο της ΕΕ που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον πρώην τζιχαντιστή στα τέλη του 2024, ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο πραγματοποιείται καθώς τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται συγκρούσεις με τις δυνάμεις των Κούρδων μαχητών στο Χαλέπι, τη μεγάλη πόλη στον βορρά της χώρας.

Χθες, Πέμπτη, σε κοινή ανακοίνωση έπειτα από τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν την ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.

Η χώρα έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο 14, σχεδόν, ετών.

Ο Σαράα, που θέλει να επεκτείνει την εξουσία του στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, πιέζεται από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να προστατεύσει τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων και οι Κούρδοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει υπό το καθεστώς Άσαντ. Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών.