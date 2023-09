Στη Ρωσία ο Κιμ Γιονγκ Ουν για συνάντηση με τον Πούτιν εν μέσω αμερικανικών προειδοποιήσεων

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στη Ρωσία την Τρίτη, για μια εκτενή συζήτηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο, εν μέσω προειδοποιήσεων από την Ουάσινγκτον ότι δεν πρέπει να ανταλλάξουν όπλα.

Ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ για τη Ρωσία την Κυριακή με το ιδιωτικό του τρένο, ανέφεραν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Βορρά, συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους της βιομηχανίας όπλων και του στρατού.

Ρωσική πηγή με γνώση του ταξιδιού δήλωσε στο Reuters ότι ο Κιμ έφτασε το πρωί της Τρίτης, αφήνοντας το τρένο του για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους στο Κασάν, την κύρια σιδηροδρομική πύλη προς τη ρωσική Άπω Ανατολή, πριν συνεχίσει τη διαδρομή του.

Η άφιξη του Κιμ αναφέρθηκε επίσης την Τρίτη από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, η οποία έδειξε ένα τρένο που φέρεται να μεταφέρει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη - με το χαρακτηριστικό λαδοπράσινο χρώμα του - να διασχίζει μια γέφυρα.

Ο Κιμ δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό. Έχει πραγματοποιήσει μόλις επτά ταξίδια εκτός της χώρας του και ενώ πέρασε δύο φορές τα ενδοκορεατικά σύνορα στα 12 χρόνια της εξουσίας του. Τέσσερα από αυτά τα ταξίδια έγιναν στον κύριο πολιτικό σύμμαχο του Βορρά, την Κίνα.

Kim Yong Un’s arrival in Vladivostok is a logical development of Russia’s transformation into a North Korea or Iran-like state. The theatrics of the meeting are negligible. Everything has been arranged already. Russia needs ammunition and Kim’s slave state has some to spare,… pic.twitter.com/pAp99mRiiX