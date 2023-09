Κρεμλίνο: Τις ερχόμενες ημέρες συνάντηση Πούτιν - Κιμ Γιονγκ Ουν (pics &vids)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψη του Κιμ στη Ρωσία και ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, ανέφερε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Interfax επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ για τη Ρωσία την Κυριακή με το ιδιωτικό του τρένο, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας. Ο Πούτιν συμμετέχει αυτή την περίοδο σε οικονομικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, στην Άπω Ανατολή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως, φθάνοντας στη Ρωσία, ο Κιμ βγήκε από το τρένο του για να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους στο ρωσικό μεθοριακό σταθμό του Χάσαν, πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Το Χάσαν είναι ένας μικρός οικισμός στη ρωσική Άπω Ανατολή, στο σημείο όπου συγκλίνουν τα σύνορα της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

Kim Yong Un’s arrival in Vladivostok is a logical development of Russia’s transformation into a North Korea or Iran-like state. The theatrics of the meeting are negligible. Everything has been arranged already. Russia needs ammunition and Kim’s slave state has some to spare,… pic.twitter.com/pAp99mRiiX