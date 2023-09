Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε την άφιξη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Kim Jong Un Travels to Russia, His Bulletproof Train Spotted Ahead of Putin Meeting https://t.co/HaWZoFjBaw