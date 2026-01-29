Στη Μόσχα οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων (pics&vids)

Οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων έπληξαν τον Ιανουάριο τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι μετεωρολόγοι του κρατικού πανεπιστημίου της Μόσχας, οι οποίοι αποδίδουν το φαινόμενο στους «βαθείς και εκτεταμένους κυκλώνες» που πέρασαν πάνω από την περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.

Πηγή: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Πηγή: AP Photo/Pavel Bednyakov

Την 29η Ιανουαρίου, η Μόσχα γνώρισε χιονοπτώσεις που αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις ύψους 92 χιλιοστών, ήτοι «η μεγαλύτερη ποσότητα των τελευταίων 203 ετών», επισημαίνει το πανεπιστήμιο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK. Η θερμοκρασία είναι επίσης μικρότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου από τον μέσο όρο της εποχής, που ανέρχεται για τον Ιανουάριο σε -6,2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό.

🇷🇺 When the snow is so heavy like this year, Moscow, Russia creates snow dumps.



Trucks bring the snow from across the city, and excavators make a huge snow mountain.



This huge mountain melts extremely slow, until May sometimes.pic.twitter.com/X1J758w65D — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 28, 2026

Η «ασυνήθιστα αυξημένη» ποσότητα του χιονιού είναι το αποτέλεσμα «της διέλευσης από την περιοχή της Μόσχας βαθέων και εκτεταμένων κυκλώνων με ένα ενισχυμένο ατμοσφαιρικό μέτωπο», εξηγεί το κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας στο δελτίο Τύπου.

Moscow has experienced its heaviest snowfall in 146 years. Still recovering... pic.twitter.com/Br6qZet9jx — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) January 13, 2026

Πρέπει να γυρίσει κανείς στο 1823 για να συναντήσει μια τέτοια ένταση χιονοπτώσεων στη ρωσική πρωτεύουσα, ισοδύναμη με βροχοπτώσεις ύψους 122 χιλιοστών εκείνη την εποχή, συμπληρώνει το πανεπιστήμιο, προειδοποιώντας πως «οι παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστες».

Το δεύτερο ρεκόρ καταγράφθηκε τον Ιανουάριο του 2004 με 88,9 χιλιοστά.

🚨⚡️Moscow 'snow APOCALYPSE' means keeping streets clear a priority



North of city hosts an ever-growing pile of snow



Now jokingly dubbed the area’s very own 'ski resort' pic.twitter.com/zMXHO33rNK — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 29, 2026

«Συνολικά, σε διάστημα δύο ημερών (Τρίτη και Τετάρτη), η ρωσική πρωτεύουσα κατέγραψε 27 χιλιοστά, ήτοι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το μισό του μηνιαίου μέσου όρου», υπογράμμισε από την πλευρά της στο Telegram η Τατιάνα Ποζντνιάκοβα, επικεφαλής μετεωρολόγος της εξειδικευμένης υπηρεσίας Meteonovosti.

Το ύψος του χιονιού ανήλθε σε περισσότερα από 60 εκατοστά στην πρωτεύουσα σήμερα και ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε προσωρινούς χώρους απόρριψης των όγκων χιονιού προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθαρισμός άλλων δρόμων.