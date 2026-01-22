Στη Μόσχα Γουίτκιφ και Κούσνερ - Σε εξέλιξη οι συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν το βράδυ της Πέμπτης στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Witkoff, Kushner and Josh Gruenbaum meet with Putin at the Kremlin. pic.twitter.com/QbGm9zp8Hy — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μετέβησαν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για τις συνομιλίες που είχαν ήδη αρχίσει.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Ο Πούτιν υποδέχθηκε τους Αμερικανούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Μόσχα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι «αρκετά κοντά», ενώ ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν καταλήξει σε ένα τελευταίο ζήτημα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι, όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά, τον Πούτιν συνόδευαν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ένα σύντομο βίντεο έδειχνε τον Πούτιν να ανταλλάσσει χειραψία με τους τρεις Αμερικανούς και να τους καλεί να καθίσουν γύρω από ένα μακρύ οβάλ τραπέζι.

Ο Τραμπ έχει πιέσει έντονα τον τελευταίο χρόνο για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης, της φονικότερης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την Τετάρτη δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ήταν «ανόητοι» αν δεν κατέληγαν σε συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ δεν κατονόμασε το βασικό εκκρεμές ζήτημα, ωστόσο όλες οι πλευρές έχουν στο παρελθόν επισημάνει το θέμα του εδάφους.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν έχει απαιτήσει η Ουκρανία να παραδώσει το 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει. Ο Ζελένσκι έχει αρνηθεί να παραχωρήσει εδάφη που η Ουκρανία υπερασπίστηκε με τεράστιο κόστος, έπειτα από χρόνια εξαντλητικού πολέμου φθοράς.

Η Ρωσία απαιτεί επίσης η Ουκρανία να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και απορρίπτει οποιαδήποτε παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ταξίδεψαν από το Νταβός της Ελβετίας, όπου συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι όροι των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά το ζήτημα των εδαφών παραμένει άλυτο.

Η Ουκρανία περνά τον σκληρότερο χειμώνα του πολέμου, καθώς η Ρωσία εξαπολύει μαζικές πυραυλικές και επιθέσεις με drones κατά των ενεργειακών της υποδομών. Με τις θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις έχουν υποστεί πολύωρες διακοπές ρεύματος και έχουν μείνει χωρίς θέρμανση.

Σε αυτό που χαρακτήρισε θετικό σημάδι, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι διαπραγματευτές από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πρόσθεσε επίσης ότι μια συμφωνία για την οικονομική ανασυγκρότηση μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία είναι σχεδόν έτοιμη — βασικό στοιχείο των ουκρανικών προτάσεων που αποσκοπούν στην αναθεώρηση ενός προηγούμενου αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε ότι ευνοούσε υπέρμετρα τη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα θα έστελνε στον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».