Στη Βρετανία το αεροπλάνο «Bone» - Σενάρια ότι θα αναλάβει το μαζικό βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ

Ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος με δυνατότητα μεταφοράς 24 πυραύλων κρουζ προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού ο πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ ενέκρινε «αμυντική» δράση των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε αρχικά αρνηθεί να παραχωρήσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην κοινή επίθεσή τους με το Ισραήλ κατά του Ιράν, γεγονός που προκάλεσε διαφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη του τεράστιου αεροσκάφους έρχεται μετά την δήλωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «πρόκειται να αυξηθούν δραματικά».

Το B-1 Lancer μήκους 44,5 μέτρων έφτασε στο RAF Fairford στο Gloucestershire την Παρασκευή το βράδυ.

Το βομβαρδιστικό B-1 ζυγίζει 86 τόνους και είναι το ταχύτερο βομβαρδιστικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Boeing, φτάνοντας ταχύτητες άνω των 900 μιλίων/ώρα (1.448,4 χλμ/ώρα).

Με το παρατσούκλι «the Bone», το αμερικανικό βομβαρδιστικό διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολής, προειδοποίησης ραντάρ και παραπλάνησης για την προστασία του από τους εχθρούς.