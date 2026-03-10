Πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να προετοιμάζεται να τοποθετήσει ναρκοπέδια στη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια στενά περάσματα στον κόσμο, διευκολύνοντας τη διέλευση σημαντικών ποσοτήτων παγκόσμιων μεταφορών ενέργειας. Η στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού την καθιστά επίκεντρο των ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.

Τα αναφερόμενα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν πιθανές προετοιμασίες του Ιράν για δραστηριότητες τοποθέτησης ναρκοπεδίων στη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν παρατηρήσει ενδείξεις που υποδηλώνουν τέτοιες προετοιμασίες, αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των δραστηριοτήτων.

Οποιαδήποτε πιθανή τοποθέτηση ναρκοπεδίων στο Στενό του Ορμούζ θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια. Ο στρατηγικός ρόλος της θαλάσσιας οδού στην παγκόσμια ναυτιλία καθιστά την παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων προτεραιότητα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους οργανισμούς θαλάσσιας ασφάλειας.

