Στ. Ντιπάρτμεντ: Η Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ - Ελλάδας ενισχύει την οικονομική διπλωματία

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεσμεύεται να θέτει την Αμερική και τις αμερικανικές επιχειρήσεις πρώτα», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, σχολιάζοντας την υπογραφή της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ - Ελλάδας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Πίγκοτ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας που οραματίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Διακήρυξη υπογράφηκε την Παρασκευή στην Αθήνα από τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών για Οικονομικά Θέματα Τζέικομπ Χέλμπεργκ, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ και τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σο κείμενο της Διακήρυξης υπογραμμίζει ότι «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια» και θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των κρίσιμων υποδομών και της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ τόνισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως «αναντικατάστατου εταίρου» για τις χώρες που επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να αξιοποιήσουν τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παίρνοντας την σκυτάλη, η πρέσβης Γκιλφοιλ υπογράμμισε τον συμβολισμό της Αθήνας, «όπου γεννήθηκαν οι ιδέες που άνοιξαν τον δρόμο στη σημερινή επανάσταση της τεχνολογική επανάσταση».

Κεντρικοί Άξονες της Συνεργασίας

• Ενίσχυση κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού.

• Προώθηση υπεύθυνων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

• Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για εμβληματικές επενδύσεις.

• Θωράκιση ευαίσθητων τεχνολογιών από επιρροές ανταγωνιστικών κρατών.

• Δημιουργία αξιόπιστων δικτύων πληροφορίας και επικοινωνιών.

• Διασφάλιση ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τέλος, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι η συνεργασία αφορά στρατηγικούς τομείς που εκτείνονται από τη βιομηχανία των ημιαγωγών έως την επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών και την ενεργειακή ασφάλεια, επιδιώκοντας να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας καινοτομίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Κ. Γκίλφοϊλ: Η οικονομική διακήρυξη με την Ελλάδα διασφαλίζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα κοινή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, η οποία αποτυπώνει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα: η οικονομική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα της εθνικής ασφάλειας, και αντιστρόφως, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Όπως τονίζει, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, μειώνουν καταναγκαστικές εξαρτήσεις και προωθούν την ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ηνωμένων Πολιτειών - Ελλάδας υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέικομπ Χέλμπεργκ, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο όραμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας που θα ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής συνεργασίας.

Ο υφυπουργός Χέλμπεργκ δήλωσε: «Οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που γεννά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταίροι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η ευημερία διαχέεται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Αμερική, ως γενέτειρα αυτής της τεχνολογικής επανάστασης, αποτελεί αναντικατάστατο εταίρο, έτοιμο να συνεργαστεί με τους φίλους της για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσω αυτής της ιστορικής Διακήρυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες».

Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ σημείωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε την Ελλάδα για την έναρξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην αξιόπιστη τεχνολογία και στην οικοδόμηση οικονομιών βασισμένων στην καινοτομία. Στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται με υπερηφάνεια να διασφαλίσουν ότι οι εφοδιαστικές μας αλυσίδες – και κατ’ επέκταση οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινωνίες μας – θα παραμείνουν ασφαλείς και ανθεκτικές, σήμερα και στο μέλλον».

Κύριες δεσμεύσεις της Διακήρυξης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν την ευημερία, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ασφάλεια, με στόχο μεταξύ άλλων την:

Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, απαραίτητων για τη στήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.

Προώθηση αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται υπεύθυνα την πρώιμη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εμβληματικών έργων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών και κρίσιμων υποδομών από περιττή πρόσβαση ή έλεγχο από χώρες που εμπνέουν ανησυχία.

Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω συντονισμένων ενεργειών απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενη πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα και αθέμιτες πρακτικές ντάμπινγκ.

Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως συστήματα ΤΠΕ (ICT), οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).

Δημιουργία ανοικτού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενισχύει το διεθνές εμπόριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα διερευνήσουν περαιτέρω συνεργασίες σε μια σειρά εμβληματικών έργων που καλύπτουν ολόκληρο το τεχνολογικό φάσμα - από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την επεξεργασία ορυκτών και την ενέργεια.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ.