Στ. Ντιπάρτμεντ: Σε συνεχή επαφή με Ελλάδα και Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση

Σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα και την Ουκρανία βρίσκονται ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αναφορικά με τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δέχτηκε ερώτηση στην καθιερωμένη ενημέρωση του Τύπου για την αντίδραση των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Μίλερ ανέφερε: «Είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις δύο χώρες. Δεν έχω συγκεκριμένες συνομιλίες να σας μεταφέρω. Νομίζω ότι το χτύπημα είναι άλλη μια υπενθύμιση το πως η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία κάθε μέρα.

Είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης που έχει η Ουκρανία για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, και υπενθύμιση ότι το αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, όπως του έχουμε ζητήσει να κάνει, προκειμένου να υποστηρίξει την Ουκρανία στον αγώνα της κατά της ρωσικής επιθετικότητας».

Δριμύ κατηγορώ κατά της ρωσικής επίθεσης στην Οδησσό, κοντά στην αυτοκινητοπομπή του πρόεδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι πλησίον του σημείου, όπου είχε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τους Ευρωπαϊκούς ηγέτες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε, περίπου 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε Ουκρανοί - σύμφωνα με εκπρόσωπο του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Ukrainska Pravda - χωρίς ωστόσο να υπάρξει «θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του», όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Η Μόσχα ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έπληξε μια βάση μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων πλωτών μέσων. «Αποστολή επετεύχθη. Ο στόχος χτυπήθηκε» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, χτυπήθηκε «ένα υπόστεγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδησσού, στο οποίο ετοιμάζονταν για μάχη μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Άμεση ήταν η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών με την πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι και την Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι να καταδικάζουν την επίθεση, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό τους.

«Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας - σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας. Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της.

