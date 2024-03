Έκρηξη στην Οδησσό: Πέντε νεκροί - Την ευθύνη ανέλαβε η Ρωσία

Έκρηξη σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Οδησσό, λίγο πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι «καλά στην υγεία τους».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη έγινε στα 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή. Στην πόλη βρίσκεται ο πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του λιμένος της Οδησσού σήμερα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, το απόγευμα σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό. Το τηλεοπτικό κανάλι Suspilne μετέδωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη αντιαεροπορική άμυνα.

Η Μόσχα ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έπληξε μια βάση μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων πλωτών μέσων. «Αποστολή επετεύχθη. Ο στόχος χτυπήθηκε» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, χτυπήθηκε «ένα υπόστεγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδησσού, στο οποίο ετοιμάζονταν για μάχη μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν για το περιστατικό ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτός του υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και του πρωθυπουργού, στην ελληνική αποστολή μετέχουν η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα, η διευθύντρια επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κύρα Κάπη, όπως και ο προσωπικός φωτογράφος και ο προσωπικός οπερατέρ του κ. Μητσοτάκη.

Αναφορές στο Telegram έκαναν λόγο για πυραυλική επίθεση, ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε με drone.

‼️🇺🇦💥 Video footage of Zelensky's motorcade in the city has also appeared on Odessa TG channels. #Ukraine pic.twitter.com/geODeu10n1

Ballistic missiles have been hitting Odessa today, where Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis reportedly arrived earlier today to meet Zelensky.



It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned. pic.twitter.com/l7E99seznL