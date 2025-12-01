Στάρμερ: Υπερασπίζεται τον προϋπολογισμό και παρουσιάζει τα μελλοντικά σχέδια μεταρρύθμισης

Τη διαχείριση του προϋπολογισμού θα υπερασπιστεί τη Δευτέρα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά την κατηγορία της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, ότι παραπλάνησε το κοινό, καθώς προσπαθεί να μετατοπίσει την προσοχή σε νέες προσπάθειες μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας και της ρύθμισης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Στάρμερ θα χρησιμοποιήσει μια ομιλία στο Λονδίνο για να εξηγήσει πώς οι πολιτικές που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα θα βάλουν τη χώρα στον σωστό οικονομικό δρόμο και θα περιγράψει τη φιλοδοξία της κυβέρνησής του να βγάλει περισσότερους νέους από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και να τους βάλει στην εργασία.

Η Ριβς χρησιμοποίησε τον προϋπολογισμό της για να αυξήσει τους φόρους κατά 26 δισεκατομμύρια λίρες (34 δισεκατομμύρια δολάρια). Η προετοιμασία για την εκδήλωση της 26ης Νοεμβρίου κυριαρχήθηκε από συζητήσεις ότι έπρεπε να καλύψει ένα δημοσιονομικό κενό, αλλά ο επίσημος μετεωρολόγος δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή που έδειχνε ότι τα δημόσια οικονομικά ήταν σε καλύτερη κατάσταση από το αναμενόμενο.

Η Ριβς αρνήθηκε ότι παραπλάνησε το κοινό, λέγοντας ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό απόθεμα για να προστατεύσει την οικονομία από μελλοντικές κρίσεις, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να αυξήσει τους φόρους.

Ο Στάρμερ θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να εξορθολογίσει τη ρύθμιση και να αντιμετωπίσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μετά την εξέγερση των βουλευτών που ανάγκασε την κυβέρνηση να υποχωρήσει από την προηγούμενη απόπειρά της να το μεταρρυθμίσει.

Έγραψε στην εφημερίδα Guardian ότι ο προϋπολογισμός είχε δημιουργήσει ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον, με μείωση του κόστους δανεισμού, το οποίο, όπως είπε, ήταν ζωτικής σημασίας για την προστασία και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στην ομιλία του, ο Starmer θα παρουσιάσει επίσης σχέδια για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, λέγοντας ότι αυτό παγιδεύει τους ανθρώπους στη φτώχεια και την ανεργία: «Πρέπει... να μεταρρυθμίσουμε το ίδιο το κράτος πρόνοιας – αυτό απαιτεί η ανανέωση».

Παρά την ιστορική εκλογική νίκη του πέρυσι, ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις από τους δικούς του βουλευτές να ανακτήσει την πρωτοβουλία έπειτα από ένα δύσκολο πρώτο έτος στην εξουσία, που σημαδεύτηκε από ανατροπές σε βασικές πολιτικές και συνεχή ανησυχία για τα δημόσια οικονομικά.

Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεξιού Reform UK. Το Reform έχει κατηγορήσει την Ριβς ότι είπε ψέματα στο κοινό – κάτι που η ίδια αρνείται – και κάλεσε τον ανεξάρτητο σύμβουλο δεοντολογίας να ξεκινήσει έρευνα για το αν παραβίασε τον υπουργικό κώδικα. Το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα έχει επίσης κατηγορήσει την Ριβς ότι είπε ψέματα στο κοινό.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν το αργότερο στα μέσα του 2029.